От прокуратуры требуют отменить регистрацию Томенко и трех спойлеров - из-за подозрений в жульничестве при сборе подписей мундепов.

10.08.2018

9 августа экс-кандидат в губернаторы Алтайского края Виктор Рау передал в региональную прокуратуру заявление с требованием отменить регистрацию в качестве кандидатов на выборах главы региона его временного губернатора Виктора Томенко и трех его кандидатов-спойлеров. Собравший в свою поддержку почти четыре сотни подписей мундепов, но так и не прошедший "муниципальный фильтр" Рау, подозревает самого Томенко и действующий под его руководством политический блок краевого правительства (возглавдляемый экс-полковником ФСБ Виталием Снесарем) в организации многочисленных нарушений во время кампании сбора подписей мундепов.

"Вчера я передал документальную информацию, а также фото-видео доказательства в краевую прокуратуру с многочисленными ЗАДОКУМЕНТИРОВАННЫМИ ФАКТАМИ об организации подписей администрациями от депутатов по Алтайскому краю для четвёрки одобренных. Это и разнарядки на них в муниципалитеты, оплата сотрудникам администраций за организацию, давление на депутатов, чтобы "правильно подписали"..., а также запрет на подписи для "несогласованного" кандидата в моём лице.

Таким образом фактически Я ОБВИНЯЮ администрацию края в действиях, противоречащих закону, обвиняю ВРИО В.Томенко, его правую руку В.Снесаря и всю их команду в жульничестве...

Результатом проверки прокуратуры должна стать отмена регистрации всех 4-х кандидатов", - комментирует Рау подачу заявления в своем аккаунте в Фейсбуке.

Известный своими оппозиционными Кремлю взглядами алтайский политик при этом отказался открыто опубликовать имеющиеся, по его словам, в его распоряжении документы, подтверждающие факты нарушений. В ответ на многочисленные призывы представителей алтайской общественности сделать это, г-н Рау заявил о том, что сейчас это "рано" и он не намерен ничего публиковать до окончания расследования.

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