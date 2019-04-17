Хорохордину прогнозируют трудности на выборах в РА и второй тур.

17.04.2019

Исполняющему обязанности главы Республики Алтай эмиссару Кремля Олегу Хорохордину прогнозируют трудности на губернаторских выборах. Серия публикаций об этом появилась в течение одних суток - 16-17 апреля в СМИ и Телеграм-каналах. Некоторые из них ссылаются на анонимных инсайдеров, однако, ряд публикаторов упоминают, вероятно, ставший поводом для этой дискуссии закрытый доклад близкого к Кремлю фонда ФоРГО, бывшего начальника управления внутренней политики АП Константина Костина.

Так, ознакомившийся с этим докладом сайт Ура.Ру утверждает, что он действительно посвящен исследованию трудностей, которые ожидает Кремль на выборах губернаторов 8 сентября. Среди проблемных эмиссаров на местах "которым в этом году будет непросто", доклад ФоРГО действительно упоминает и и.о. главы РА Хорохордина.

"Хороходину следует учитывать специфику местного населения (больше трети здесь составляют алтайцы, местная элита недовольна тем, что с 1997 года пост главы республики занимают русские)", - цитирует уральский сайт высказывание о нем Костина.

Близкие оценки ситуации в РА одновременно публикует и Телеграм-канал Незыгарь. Излагая близкий к позиции Кремля неназванный объемный документ, посвященный рискам губернаторских выборов 8 сентября, он также отмечает "слабый электоральный рейтинг" Хорохордина и высокий риск для него не победить в первом туре выборов.

Подобные оценки, вероятно, небезосновательны. Так, годом ранее, в более спокойной обстановке и в неосложненном национальной проблематикой электоральном поле соседнего Алтайского края эмиссар Кремля там Виктор Томенко набрал на выборах лишь 53% - даже при использовании вскрывшихся впоследствии в ходе судебного процесса масштабных сомнительных финансовых вливаниях и иных нарушениях, в которых обвинили его штаб. При этом целая группа близких к Кремлю политтехнологов до сих пор регулярно поминает в СМИ о том, что реальные итоги выборов в Алтайском крае якобы составляли лишь 47% и также требовали проведения здесь второго тура.

Тем не менее, глава ФоРГО Костин в финале своего доклада демонстрирует оптимизм, утверждая, что неразрешимых трудностей для Кремля ни в одном из регионов нет. "Есть территории, где имеются застаревшие проблемы, но совокупность факторов, возможность продемонстрировать свою эффективность дают хороший старт. Результаты за 70% будут скорее исключением. Но все имеют хорошие шансы победить в первом туре", — заявляет он.

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