Хорохордину напомнили многочисленные подозрения в коррупции, вскрытые хакерами в 2012 г.

26.04.2019

Врио главы Республики Алтай Олегу Хорохордину напомнили о наличии большого массива аргументированных подозрений в коррупции, озвученных в его адрес после публикации переписки хакерской группой Anonymous в 2012 году. Материалы об этом появились на текущей неделе на московских сайтах, имеющих репутацию специализирующихся на коммерческой публикации компромата.

Нельзя исключать, что их реальные авторы могли быть связаны с силовиками, по слухам, длительное время разрабатывавших связи неожиданно сделавшего карьеру бизнесмена и чиновника дворника из Барнаула с включающей неоднозначные эпизоды биографией.

Сами статьи написаны на предельно низком уровне и пестрят многочисленными ошибками. Однако, в качестве фактической основы высказываемых на них вопросов к Хорохордину предстают вполне адекватные материалы ведущих медиа, вышедшие в свет в 2012 году – по итогам резонансного тогда скандала с публикацией массива переписки, выложенного в свободный доступ хакерской группой Anonymous. Наиболее объемным примером публикаций с серьезными коррупционными подозрениями в адрес Хорохордина можно назвать материалы на сайте Forbs.

Подозрения в адрес Хорохордина были связаны в основном с периодом его работы в Управлении внутренней политики администрации президента РФ (преимущественно в годы президентства Дмитрия Медведева).

Со ссылкой на предположительно принадлежавшую Хорохордину переписку с рядом бизнесменов (преимущественно связанных с Алтаем) в публикации рисуется широкая картина подозрений - в области покровительства коррупции и возможных связей с криминальными структурами.

При этом конкретные имена, даты, названия фирм и описание сделок открывают широкие возможности для проверки высказанных подозрений со стороны силовиков. В 2012 г. такая проверка проведена не была – да и сам Хороходдин тогда покинул АП, перейдя на должность в аппарате федерального правительства, где работал до последнего времени в аппарате вице-премьера Аркадия Дворковича.

Существенное ослабление в последнее время позиций фигур из окружения Медведева и незакрытый кейс аргументированных коррупционных подозрений существенно ослабляют позиции Хорохордина на предстоящих в РА в сентябре 2019 г. губернаторских выборах (где, как ожидают, он должен выступить в качестве эмиссара Кремля). Само появление на Алтае фигуры, за которой потянулся столь объемный и серьезный шлейф аргументированных подозрений в коррупции, выглядит достаточно необычно – люди, обремененные таким легко и внезапно уязвимым прошлым, сегодня традиционно не получают благословение Кремля на дальнейшую (тем более публичную) карьеру.

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