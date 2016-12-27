Харьковский летчик назначен начальником управления ФСБ в Алтайском крае.

27.12.2016

27 декабря сотрудникам Управления ФСБ России по Алтайскому краю был представлен новый начальник – ранее работавший первым заместителем начальника этого ведомства полковник Юрий Владимирович Мороз.

Юрий Мороз за несколько дней до нового назначения вручал подарки вдовам погибших товарищей на Всероссийском фестивале бокса памяти погибших сотрудников УФСБ России по Алтайскому краю. Фото – управления спорта и молодежной политики Алтайского края.





Сотрудникам Управления нового руководителя представил один из руководителей управления кадров ФСБ России, сообщает пресс-служба краевого УФСБ.

Указ президента РФ о его новом назначении был подписан еще 15 декабря, этим же документом был уволен на пенсию более 5 лет возглавлявший алтайское управление генерал-майор Андрей Муравьев.

О новом начальнике управления ФСБ ведомственная пресс-служба сообщает, что он окончил Харьковское высшее военное авиационное училище летчиков. До назначения на должность начальника управления в течение трех лет исполнял там обязанности первого заместителя. До приезда в Алтайский край занимал руководящие должности в территориальных органах безопасности Владимирской и Рязанской областей, Чеченской Республики.

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