Характер сделки по передаче крупнейшего частного промпредприятия на Алтае государству остается тайной.

21.06.2017

Участники проанонсированной накануне властями Алтайского края сделки по передаче госкорпорации Ростех собственниками группы СДС второго по объему производства промпредприятия региона – ОАО Алтайвагон – скрывают ее характер и детали.

Так, ни Алтайвагон, ни Ростехнологии не ответили на поступивший им по этому поводу запросы газеты Коммерсант. А в ФАС, чье согласие на подобную сделку является ее необходимым условияем, заявили, что ходатайство о приобретении Ростехом Алтайвагона туда не поступало. В этой связи в бизнес-сообществе многие полагают, что переговоры еще идут и сомневается, что на сегодня между акционерами Алтайвагона и Ростехом достигнуты окончательные договоренности.

Тем не менее, речь все-таки идет о какой-то форме передаче Ростеху собственности над алтайским промышленным гигантом – это признал замглавы правительства края Виктор Мещеряков сообщив, что сама процедура сделки будет долгой, «может быть, до полугода: “СДС” будет передавать, будут осуществляться действия с акциями».

В медийном сообществе при этом старательно избегают проводить параллели между ожидаемой в ближайшие дни отставкой неофициального покровителя СДС, многолетнего губернатора Кузбасса Амана Тулеева и неожиданной передачей собственниками холдинга своего крупнейшего актива влиятельной и близкой к Путину госкорпорации.

В соцсетях, напротив, эта конструкция обсуждается как основная, в том числе представителями медиа-мира. При этом высказываются две версии. По одной из них, Алтайвагон может быть своего рода "жертвой", гарантирующей будущее лишающегося покровителя холдинга. По другой, промгигант мог стать обеспечением для назначения Кремлем по рекомендации Тулеева и близких к нему олигархов их доверенного преемника на губернаторский пост в Кузбассе.

Нет комментариев