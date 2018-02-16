Губернаторскую команду в Алтайском крае подозревают в организованной на бюджетном ресурсе незаконной агиткампании против Грудинина.

16.02.2018

Поводом для этого стала серия статей, вышедшая в середине февраля в местных СМИ, контролируемых командой губернатора Алтайского края и финансируемых за счет средств местных бюджетов.

Речь идет о как минимум 23 публикациях текстов двух статей, создающих негативный образ кандидата КПРФ на мартовских выборах Павла Грудинина, сообщает 16 февраля занимающееся выборной проблематикой движение Голос. Общественники при этом допускают, что они вскрыли лишь часть незаконной агиткампании и некоторые из публикаций могли остаться вне их зоны внимания.

Движение публикует полный список вышедших в период с 8 по 14 февраля интернет-версий публикаций с адресами статей на сайтах газет (все они имеют также печатные версии).

Вероятно, поводом привлекшим внимание Голоса к этой ситуации стало ее освещение в вышедшей накануне публикации СМИ медиа-холдинга Эвалар. Там сообщалось о публикации четырьмя районными газетами в Алтайском крае однотипных агитстатей против Грудинина. Спустя несколько часов 4 однотипных сообщения об этих публикациях появились на поддерживаемом Голосом сайте Карта нарушений. Автором публикаций занчился человек под ником "Наблюдатель" (интерфейс этого проекта Голоса не допускает возможности сделать не анонимную публикацию) . Голос намекает на то, что привлекшие его внимания сообщения на Карте нарушений были сделаны сторонним источником информации. "14 февраля на «Карту нарушений» пришло сразу несколько идентичных сообщений, касающихся освещения деятельности кандидата в президенты Павла Грудинина в районных газетах Алтайского края, преимущественно сельских", - говорится в его заявлении.

В этом, однако, есть обоснованные сомнения. И эти четыре сообщения на "алтайском" разделе Карты нарушений (и значительная часть предыдущих) имеют явные признаки того, что под видом обеспокоенных нарушениями избирателей "с мест" здесь негласно выступают сами сотрудники Голоса, занимающиеся мониторингом прессы и соцсетей.

Такие манипуляции, впрочем, в данном случае никак не ставят под вопрос факта действительно проведенной в Алтайском крае предположительно под эгидой регионального правительства массированной незаконной агиткампании против Грудинина.

"Это редкий случай, когда можно говорить о явной незаконной агитации в СМИ, - утверждает Голос. - Согласно избирательному законодательству, агитация в СМИ начинается только с 17 февраля и должна быть оплачена из средств избирательного фонда. При этом агитацией признается в том числе распространение информации, в которой явно преобладают сведения о каком-либо кандидате (каких-либо кандидатах), избирательном объединении в сочетании с позитивными либо негативными комментариями, а также деятельность, способствующая созданию положительного или отрицательного отношения избирателей к кандидату, избирательному объединению, выдвинувшему кандидата, список кандидатов.

В указанных статьях такие признаки присутствуют со всей очевидностью. Однако Конституционный суд указывал, то само наличие признаков недостаточно для признания материала СМИ агитацией — необходимо наличие агитационной цели, определения которой нет в российском законодательстве, как и прописанной методики ее выявления.

Но алтайский случай является ярким примером ее наличия. Она проявляется в двух очевидных факторах.

Во-первых, как известно, это только гриппом все вместе болеют, а с ума все поодиночке сходят. Здесь же мы видим практически одномоментный выход одних и тех же материалов по всей территории региона, который по своей площади лишь немногим уступает такой крупной стране как Беларусь.

Во-вторых, и это, наверное, более значимо, почти все муниципальные СМИ, перепечатавшие указанные статьи, имеют общего учредителя — Управление связи и массовых коммуникаций Алтайского края. Исключение составляет лишь газета «Наш Бийск», которая впрочем учреждена органами местного самоуправления. Все эти СМИ также получают субсидии из регионального бюджета. Более того, часть из них размещена на едином портале — http://moyaokruga.ru/, имеют общий дизайн, структуру сайта и во многом идентичный контент.

Таким образом, можно смело утверждать, что размещение этих статей на подконтрольных краевому правительству ресурсах являлось централизованной и целенаправленной кампанией против одного из кандидатов в президенты России".

Аналогичной позиции придерживается и действующая в Алтайском крае организация КПРФ – уже накануне публикации Голоса ее представители обвиняли краевое правительство в том, что именно оно организовало незаконную агиткампанию и угрожали направить жалобы об этом в ЦИК и прокуратуру.

Уличенная в сомнительной деятельности управляющая проблемным сибирским регионом губернаторская команда, по-видимому, испугалась последствий скандала. Она отказывается от каких-либо комментариев, а ставшие предметом разбирательства интернет-версии статей после выхода скандала в публичную сферу оперативно стали исчезать с опубликовавших их сайтов.

Скандал вокруг организованной местными чиновниками кампании публикаций против Грудинина прежде всего работает против намеренного продлить в марте свои полномочия кремлевского лидера. Такой вывод содержится в комментарии по поводу происшедшего авторитетного на Алтае главы крупного муниципалитета в пригороде Барнаула Олега Боронина.

"Несколько моментов. 1. Несмотря на то, что сейчас "редиски" пытаются заметать следы, но факт, как я считаю, преступления (ведь речь идет не просто о незаконной анти-агитации, а о вмешательстве органов власти в избирательную кампании) уже не скрыть. 2. Есть, очень мягко говоря, большая доля вероятности, что структуры правительства Алтайского края имеют к этому "инциденту" самое прямое отношение, и именно оттуда исходила инициатива. 3. По моему глубокому убеждению, речь идет о репутации действующего президента, поэтому если администрация президента оставит этот "инцидент" без внимания и не сделает оргвыводов, это будет выглядеть очень, скажем так, некрасиво. 4. Интересует вопрос: "инцидентом" уже занимаются следственные органы и органы госбезопасности? 5. Обращаюсь к правительству Алтайского края и к региональному отделению "Единой России" в Алтайском крае, как говорится, в лобовую: пожалуйста, я вас умоляю, не прикасайтесь вообще к избирательной кампании в интересах действующего президента, НЕ ВРЕДИТЕ ему!", - заявил известный на Алтае политик-популист.

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