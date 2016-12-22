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Губернаторские СМИ пиарят Романенко в качестве нового лидера Eдиной России в Алтайском крае.

22.12.2016

Накануне назначенной на 23 декабря конференции действующей в Алтайском крае организации партии Единая Россия пиар-ведомство местного губернатора неожиданно начало медиа-кампанию, посвященную смене лидера единороссов региона.  При этом контролируемые властями СМИ  называют в качестве вероятного нового лидера алтайских единороссов недавно избранного на пост спикера Заксобрания Алтайского края Александра Романенко. Не исключено, впрочем, что интрига вокруг Романенко может являться лишь пиар-ходом, призванным оживить ситуацию вокруг теряющей свою популярность на Алтае партии и привлечь внимание к ее форуму.

Еще утром 22 декабря пресс-служба местной Единой России, длительное время возглавляемой руководителем краевого отделения ПФР Борисом Трофимовым, ничего не сообщала об этих планах. Говоря о перспективах кадровых перестановок по итогам конференции, она лишь спокойно отмечала, что там "ожидается серьезное обновление руководящих органов Регионального отделения, в частности политсовет может обновиться более чем на треть".

Однако уже к середине дня 22 декабря губернаторское пиар-ведомство организовало ряд информационных "сливов" в СМИ, сообщая о том, что Трофимова якобы было решено заменить на Романенко. Апофеозом стала появившаяся во второй половине дня публикация официального органа властей Алтайского края – газеты Алтайская правда, где в посвященном конференции материале Романенко пафосно требует "перезагрузки"  Единой России в этом регионе.

По мнению Романенко, входящему в краевой политсовет ЕР, работу этой партии в крае "необходимо серьезно пересмотреть". Будущий партийный вождь не скрывает, что проанонсированная им "перезагрузка" вызвана тем, что на думских выборах в сентябре 2016 г. ЕР получила в крае самый низкий рейтинг в России. Предлагаемая им программа "перезагрузки", однако, крайне расплывчата и неконкретна.

«Результаты прошедших выборов показали - серьезное обновление партии необходимо. И это касается не только ротации кадров. Сегодня требуются новые подходы по многим направлениям партийной работы. У нас должны быть простые и понятные, прежде всего, для людей партийные проекты. Необходимо усиливать роль первичных и местных партийных организаций, общественных приемных партии в муниципалитетах. Нам нужна качественная «перезагрузка» работы Регионального отделения», - цитирует региональный официоз сделанное по этому поводу высказывание Романенко.

Нового секретаря регионального отделения Единой России депутаты партконфренции  изберут тайным голосованием на альтернативной основе  сроком на пять лет.

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