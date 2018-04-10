Губернаторские пиарщики в Алтайском крае пугают двойным повышением цен на общественный транспорт.

10.04.2018

В преддверии очередного повышения цен на проезд в общественном транспорте в Барнауле (а затем, очевидно, и в других городах региона) в Алтайском крае была проведена пиар-кампания по запугиванию населения. Характерно, что ее исполнителями стали медиа-ресурсы, непосредственно администрируемые губернаторским пиар-ведомством – телекомпания Катунь-24 и газета Алтайская правда. Пугающие сообщения там о якобы имеющихся планах двойного повышения стоимости проезда (с 20 до 40 рублей) сопровождались на местных интернет-форумах и в соцсетях поддерживающей эту кампанию активностью группы троллей, имеющих репутацию управляемых политическим блоком регионального правительства.

Предположительной целью кампании могло являться создание у жителей края ложного впечатления об успешной борьбе чиновников с планами автоперевозчиков по 100% повышению цен. Это должно ослабить уровень социального недовольства уже фактически принятым (но еще публично не озвученным) решением о примерно 10% повышении тарифа на проезд в общественном транспорте.

Сфера общественного транспорта в крупнейших алтайских городах - Барнауле и Бийске имеет устойчивую репутацию преимущественно коррумпированной и в значительной степени криминальной. Ряд крупных ее игроков при этом являются доверенными партнерами блока внутренней политики губернаторской команды. Так, ранее алтайские эксперты отмечали их активное привлечение для фальсификаций выборов – для организаций подвозов избирателей, принудительного и карусельного голосований. Отмечались такие факты и в ходе выборов 18 марта.

Распределение маршрутов и формирование тарифов проводится управляющими алтайскими городами губернаторскими эмиссарами в закрытом режиме. При этом и все рычаги реального контроля городских сообществ за формирующими их чиновниками были старательно демонтированы губернаторской командой или заменены встроенными в систему коррупции симулякрами, имитирующими "общественный контроль".

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