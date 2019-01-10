Губернаторские медиа-премии в Алткрае раздали работникам губернаторских СМИ.

10.01.2019

9 января правительство Алтайского края сообщило список из 18 работников СМИ, которым будут вручены ежегодные медиа-премии губернатора этого региона. Первое в практике Виктора Томенко награждение некогда престижной наградой, однако, было проведено полностью в традициях его преемника – многочисленные премии были розданы почти исключительно представителям государственных медиа-проектов. Сохранен также был и курс на предельно узкую и далекую от актуальности тематику медиа-премий: в этот раз они выдавались за публикации по темам "Год добровольца", "Устойчивое развитие сельских территорий" и "В фокусе – детство".

Из 18 "лауреатов" к сектору директивно контролируемых властями СМИ относятся 15. Это трое представителей официального органа правительства края – газеты Алтайская правда, 1 сотрудник ИД Регион, 5 сотрудников ГТРК Алтай, 6 представителей финансируемых из краевого бюджета и контролируемых краевым правительством районных изданий.

С полным списком медиа-лауреатов, премии которым г-н Томенко вручит 11 января, можно ознакомиться здесь.

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