Блоги
﻿
  Январь 2019  
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      

Ты — репортер

X
Имя:Эл. почта:Телефон:Заголовок новости:Текст новости:

Введите текст на картинке

 
X
Имя:Эл. почта:Телефон:Тема статьи:Комментарий к теме:

Введите текст на картинке

 
Подписка на новости:
Создание сайтов, продвижение

Губернаторские медиа-премии в Алткрае раздали работникам губернаторских СМИ.

10.01.2019

9 января правительство Алтайского края сообщило список из 18 работников СМИ, которым будут вручены ежегодные медиа-премии губернатора этого региона. Первое в практике Виктора Томенко награждение некогда престижной наградой, однако, было проведено полностью в традициях его преемника – многочисленные премии были розданы почти исключительно представителям государственных медиа-проектов.  Сохранен также был и курс на предельно узкую и далекую от актуальности тематику медиа-премий: в этот раз они выдавались за публикации по темам  "Год добровольца", "Устойчивое развитие сельских территорий" и "В фокусе – детство".

Из 18 "лауреатов" к сектору директивно контролируемых властями СМИ относятся 15. Это трое представителей официального органа правительства края – газеты Алтайская правда, 1 сотрудник ИД Регион,  5 сотрудников ГТРК Алтай, 6 представителей финансируемых из краевого бюджета и контролируемых краевым правительством районных изданий.

С полным списком медиа-лауреатов, премии которым г-н Томенко вручит 11 января, можно ознакомиться здесь.

← Назад
X
Имя: Аватар: E-mail: Комментарий:

Введите текст на картинке

Нет комментариев

Elements not found

﻿