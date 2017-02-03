Губернаторская команда в Алтайском крае продолжает борьбу за неправомерно завышенные в интересах столичных олигархов тарифы на тепло.

03.02.2017

Команда губернатора Алтайского края намерена и дальше продолжать бороться за неправомерно завышенные ею тарифы на тепло, проведенное в интересах контролируемых столичными олигархами крупнейших краевых энергокомпаний. Об этом стало известно 3 февраля из комментария краевого тарифного регулятора - управления Алтайского края по государственному регулированию цен и тарифов. Накануне стало известно о том, что Арбитраж Москвы по инициативе ФАС признал принятые этим ведомством (его непосредственным куратором является первый вице-губернатор Сергей Локтев) решения о повышение тарифов на тепло на второе полугодие 2016 года неправомерно завышенными.

В сообщении ФАС об этом отсутствовал исчерпывающий список тарифов и получающих их энергокомпаний, однако, по дополнительным данным в их число должны были, как минимум, входить структуры трех крупнейших энергокомпаний региона. Это владеющая ТЭЦ-3 в Барнауле СГК олигарха Андрея Мельниченко, владеющая ТЭЦ в Бийске Бийскэнерго, конечным бенефициаром которой считают федерального министра Михаила Абызова, а также владеющая через собственность на Алтайкокс ТЭЦ в Заринске НЛМК олигарха Владимира Лисина.

В ответ на сенсационное решение суда в тарифном ведомстве краевого правительства заявили региональным СМИ, что опротестованные тарифы уже прекратили свое действие и правовые основания для их пересмотра отсутствуют. "Стоит отметить, что в данной ситуации указанные тарифы не влияют на конечный тариф на тепловую энергию для населения. В случае, если бы данное судебное разбирательство каким-то образом могло повлиять на тариф для населения, потребители были бы обязательно проинформированы", - так цитирует заявление управления по госрегулированию цен и тарифов ИА Амител. Как и ожидалось, губернаторская команда намерена в дальнейшем отстаивая интересы столичных олигархов, продолжая оспаривать решение ФАС и поддержавшего его суда первой инстанции.

Позиция по этому деликатному вопросу, затрагивающему интересы управляющего краем тандема губернатора Александра Карлина и его первого заместителя Сергея Локтева в традиционно предельно закрытых взаимоотношениях с крупнейшим бизнесом, вызвала возмущенные отклики на алтайских интернет-форумах. Жители края считают необходимым произведения массового перерасчета в отношении тех, кто был вынужден платить за тепло по завышенным тарифам (если такое имело место), а также указывают на то, что тарифы на 2017 год в этом регионе могли быть рассчитаны на завышенной базе прошлого года и, таким образом, также могут являться неправомерными. Также на форумах высказывают мнения о том, что вскрывшиеся обстоятельства скандала содержат признаки преступления, определенного ст. 159 УК РФ "Мошенничество".

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