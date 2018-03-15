Губернаторская команда в Алтайском крае перекладывает вину на Эвалар за ожидаемые плохие итоги голосования 18 марта.

15.03.2018

Управляющая Алтайским краем губернаторская команда провела через доверенных пиарщиков и контролируемые медиа-проекты экспресс-кампанию, в которой, обращаясь к Кремлю, попыталась переложить вину на своих оппонентов за ожидаемые "плохие" итоги голосования 18 марта. Титулярным автором используемого организаторами кампании основного текста, распространенного затем через близкие к краевым властям сайты, стал известный как многолетний доверенный пропагандист региональных властей, сотрудник "губернаторской" телекомпании Катунь-24 Артем "Напильник" Кудинов.

Распространяемый текст выполнен в форме политического доноса, обращенного к кремлевским кураторам – вероятно, именно им направлены инспирированные в нем губернаторской командой многочисленные обвинения "эваларовских" в "политической неблагонадежности".

В публикации подробно и на разные лады аргументируется тезис о том, что в ходе текущей кампании конфликтующая с губернатором Александром Карлиным алтайская фармгруппа Эвалар и ее политический хедлайнер – депутат Госдумы Александр Прокопьев, якобы вывели этот местный конфликт в сферу противостояния Кремлю.

"Но, как мне кажется, на этот раз пули, предназначавшиеся губернатору края, попали в другую цель. В партию «Единая Россия», в ее лидера и председателя правительства Медведева и президента Путина", - сигнализирует автор. Эвалар в этой связи обвиняют в том, что тем самым он не больше и не меньшее, как "прямо или косвенно наносит удар по «вертикали власти” в крае, дестабилизирует социальную ситуацию в регионе". А СМИ семьи Прокопьевых обвиняют в том, что они "нацелены именно на дискредитацию этих партийно-государственных начинаний" (имеется в виду сопровождающие выборы 18 марта квази-голосования по различным местным проблемам).

Авторы текста информируют Кремль о том, что позиция медиа семьи Прокопьевых якобы реально работает не на лояльное ему голосование, а на поддержку позиции бойкота выборов. "Скандальные публикации принесли результат! В сети, ее пользователи, комментируя их, уже делают выводы: голосовать за партийный проект не надо. Да и на выборы ходить смысла нет! Этого и хотели организаторы кампании?" – задается риторическим вопросом титулярный автор заявления. В тексте также сигнализируют, что представители Эвалара якобы конспиративно поддерживают контакты с оппозицией Кремлю (например, с КПРФ). Это, по предложению организаторов публикаций, должно поставить вопрос о выводе алтайской фармгруппы из статуса лояльного режиму бизнеса.

Стоит отметить, что распространение губернаторскими пиарщиками на Алтае текстов, в которых они фактически пытаются снять свою вину перед Кремлем за вероятно низкие итоги выборов 18 марта, переложив ее на своих противников, видимо, не случайно. В последние дни перед выборами в публикуемых столичными политическими Телеграм-каналами инсайдах Алтайский край все чаще упоминается как одна из территорий с максимально низким уровнем лояльности кремлевскому режиму. При этом близкие к Кремлю источники четко связывают эти тревожные ожидания с проблемной деятельностью видимо не сумевшего взять ситуацию под контроль блока внутренней политики краевых властей (и шире – всей губернаторской команды).

В частности, об этом пишет 14 марта Телеграм-канал Соловьиные трели. Анализируя ситуацию в регионах в последние дни перед 18 марта (и работу контролирующих этот процесс вице-губернаторов по внутренней политике), канал выделяет Алтайский край как наиболее проблемную территорию Сибири, вызывающую тревоги Кремля.

"Сибирь и Дальний Восток: только одна скандальная территория - Алтай. И в зоне потенциального риска Иркутск, Новосибирск и Якутия. Все остальные проходили через свои локальные кризисы, но чётко держали рамочную конструкцию. Да и Алтай, собственно говоря, пал жертвой непомерного роста амбиций и претензии на тотальное доминирование: до поры до времени Локтев эффективно справлялся с политическими рисками, которых, объективно, было больше, чем сейчас. Просто потом он перетянул гайки и резьбу, ожидаемо, сорвало," – так оценивает канал ситуацию в Алтайском крае.

На фото: Будни алтайской "внутренней политики" - вице-губернатор по внутренней политике полковник ФСБ Виталий Снесарь и и его предшественник на этом посту, краевой обмудсмен полковник Борис Ларин крутят руки старику-немцу, попытавшемуся обратиться к губернатору Александру Карлину на мемориальном митинге алтайских немцев.

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