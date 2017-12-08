Губернаторская команда в Алтайском крае озвучила развернутый план давления и мапнипуляций на президентских выборах.

08.12.2017

7 декабря в Барнауле в помещении Молодежного театра Алтая губернатор Алтайского края провел экстренное совещание с главами городов и районов. Совещание было посвящено доведению до глав муниципалитетов рабочих заданий и планов в ходе фактически начавшейся кампании президентской кампании Путина.

В отличие от активно освещавшихся губернаторской пиар-службой "парадных" заявлений Александра Карлина по этому поводу, официальные информационные каналы краевых властей это важное совещание не упомянули вообще никак. Возможно, атмосфера таинственности могла быть связана с тем, что из уст высших руководителей края там прозвучали ряд двусмысленных заявлений, фактически являвшихся доведенным до местных руководителей подготовленным командой Карлина развернутым планом давления и манипуляций в ходе президентской кампании.

Полная стенограмма совещания недоступна, однако, ряд выдержек из выступлений на нем главы региона и его заместителя по внутренней политике, экс-полковника ФСБ Виталия Снесаря, публикует сайт Алтапресс.

Из них становится ясно, что основные усилия управляющей краем команды в области давления на избирателей будут сосредоточены на вопросе повышения явки на выборы. Накануне об этом уже заявил лидер краевых единороссов Александр Романенко, "объявив мобилизацию" партийцев с единственной целью – повышения на Алтае явки на выборы Путина.

Обеспечение на выборах явки станет одной из центральных и самых сложных задач, вторил ему в своем выступлении перед главами губернатор Карлин. По его словам, "генеральную репетицию такой работы, а именно так рассматривали выборы текущего года в сентябре, муниципалитеты провалили. Уровень явки был не достаточен".

"Недостаточным", к слову, был признан уровень явки на выборы в крае в сентябре в 24,25%. Это почти втрое ниже называемого СМИ в качестве кремлевского ориентира 70-процентного уровня явки в марте (при также 70-процентном голосовании за Путина).

В этой связи Карлин обрушился с персональными нападками на группу глав районов с более низкими показателями явки в сентябре, особо жестко пройдясь по личности главе администрации Суетского района Наталье Долговой. "Вы, по сути, расписались полностью в неспособности мобилизовать людей на участие в избирательной кампании," – с обвинительным пафосом заявил г-н Карлин в адрес муниципальных глав.

Губернатор подчеркнул, что при подготовке мартовских выборов ему нужны "не кивалы, а соратники, которые понимают суть дела и активно в нем участвуют".

Элементы рабочего плана административного давления на выборах озвучил перед главами Виталий Снесарь.

Бывший полковник ФСБ намекнул о том, что не следует серьезно воспринимать публичную риторику о том, что кремлевский план 70/70якобы не носит характера жесткой директивы.

"То, о чем говорит председатель ЦИК: что никто никаких цифр нигде не озвучивал, а назывались цифры 70 на 70, то есть 70% явки и 70% за главного кандидата, - это пусть будет темой разговора ЦИК и всех, кто в этом участвует. Для нас с вами никто таких рубежей не отменял," – заявил он главам, предупредив, что разговоры о том, что в крае идет естественная тенденция к снижению явки на выборах в целом, окружением губернатора приниматься не будут.

Снесарь потребовал от глав районов и городов любыми путями обеспечить повышения явки на выборы в марте. "Вы эту тему даже не поднимайте. Для вас такого словосочетания "снижение явки" просто нет. Это не аргумент. Никаких вариантов отступления, никаких фраз "да это же мне надо где-то 15% взять". Берите! Для этого сейчас созданы все условия", - категорично заявил он.

В качестве "перспективного", по мнению краевых руководителей, пути повышения явки, он назвал манипуляции со списками избирателей. "Если хотите, назовите это чисткой. По данным специалистов в этой сфере, от 3% до 5% в списках на УИКах — это просто, давайте назовем, "мертвые души", просто не вычищенные. Все миграционные службы, ЗАГС, военные комиссариаты готовы включаться в работу. Создавайте рабочие группы, отслеживайте работу в еженедельном формате," – обозначил Снесарь пути работы по спискам. Перспективным для повышения формального процента явки он также считает исключение из списков избирателей тех из них, кто зарегистрирован в населенном пункте, но фактически там не проживает.

Судя по выступлению заместителя главы краевого правительства, к совещанию был подготовлен розданный главам объемный документ, где детально были изложены те сомнительные рекомендации, которыми г-н Снесарь частично поделился с трибуны. Во всяком случае, в своей речи он практически прямо ссылался на переданные участникам совещания негласные методразработки губернаторского "политического блока". "Нынешняя система голосования позволяет при детальной работе удачно вывести явку на обозначенные позиции. Вы все прочитайте, чтобы потом могли своим землякам, людям разной интеллектуальной, юридической подготовки на понятном им языке объяснить, что и как нужно сделать," – заявил Снесарь.

Помимо манипуляций со списками избирателей, Снесарь призвал глав включиться в работу по насыщению выборов контролируемыми вертикалью власти "наблюдателями". Вице-премьер не скрывал, что основной задачей таких контролируемых властью квази-наблюдателей будет блокирование действий и заявлений независимых общественных наблюдателей, которых он назвал представителями "другой стороны".

"Этим будут заниматься Общественная палата, общественные организации федерального уровня, молодежные парламенты, партии. Ваша роль и место в этом процессе, безусловно, есть. И этим нужно заниматься: вы качественно подберете наблюдателей, а с помощью краевой избирательной комиссии мы их обучим, на что обращать внимание, как действовать, как отвечать на вопросы наблюдателей, скажем так, с другой стороны, как помогать избирателям. Это ваши помощники в обеспечении легитимности процесса," – так описал формат этой работы г-н Снесарь.

Для непростых в этой обстановке задач обеспечения легитимности выборов на Алтае будут мобилизованы все зависимые от власти квази-общественные структуры (циркуляр со списками которых Снесарь обещал подготовить и разослать позднее). "Есть общественные организации, которые вам также будут представлены и будут присутствовать на территории. Мы вам в персональном порядке их представим — тех, кто уж точно не является противниками. Понятно, что определенное напряжение от появления неизвестных людей на территории муниципального образования будет присутствовать. Мы вам постараемся эту ситуацию разъяснить. От вас мы ждем информации о подобных фактах. Если вы понимаете, что кто-то начинает проявлять к избирательной тематике особенный интерес, не стесняйтесь задавать вопросы," – заявил он.

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