Губернатор Томенко сохранит программу финансирования из бюджета сети районных газет.

07.03.2019

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко 6 марта сделал заявление о намерении сохранить программу финансирования из регионального бюджета сети районных газет.

Объемная программа финансирования этих СМИ была в основных чертах выстроена при губернаторстве его предшественника – Александра Карлина – когда нынешнее краевое правительство, взяв на себя покрытие убытков этих медиа-проектов, в этой связи как правило стало их соучредителем. Муниципальные власти при этом, сохранив формальный статус соучредительства, во многом передали реальные полномочия по управлению этими медиа краевым чиновникам.

Власти региона традиционно использовали каналы влияния на этот медиа-сектор в ходе различных политических и избирательных кампаний, понуждая их публиковать циркулярно распространяемые краевыми чиновниками пропагандистские материалы. С этой целью в рамках краевого управления по печати и массовых коммуникаций был создан и действовал закрытый коммуникационный портал (он продолжает существовать и в настоящее время), через который руководителям районных изданий передавались для публикации циркулярные пропагандистские тексты и затребовались отчеты об их публикации.

Об этом сообщало в феврале 2018 г. движение Голос.

Ранее губернатор Томенко подтвердил готовность возглавляемого им краевого правительства сохранить финансирование также и других частей выстроенной его предшественником масштабной машины медиа-пропаганды (только прямые бюджетные вливание в нее составляют в крае порядка 200 млн рублей в год). Эта деятельность краевых властей неоднократно подвергалась в Алтайском крае критике (в том числе в Заксобрании этого региона). Деятельность ставшего крупнейшим в крае по количестве входящих туда проектов сообщества "губернаторских" медиа (в особенности объединяющего региональные медиа-проекты властей края ИД регион) часто вызывала обоснованные подозрения в масштабной коррупции их менеджмента, также их критиковали за низкий профессионализм.

На фото губернаторской пресс-службы: Виктор Томенко сообщает 6 марта руководителям медиа о том, что их бюджетная подпитка будет сохранена.

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