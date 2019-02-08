Губернатор Томенко демонстрирует недовольство главой Барнаула Дугиным.

08.02.2019

8 февраля губернатор Алтайского края Виктор Томенко провел встречу с главой администрации Барнаула Сергеем Дугиным. Целью мероприятия, по-видимому, являлась публичная демонстрация недовольства работой Дугина и его команды с связи с серией значительных коммунальных аварий на отопительных и водопроводных сетях в Барнауле в последние дни. На официальном сайте края информация о встрече пока отсутствует, однако губернаторские пиарщики уже распространили ее в соцсетях. "Прямо сейчас: глава администрации г. Барнаула Сергей Дугин держит ответ перед Губернатором Виктором Томенко @gubernator_tomenko за коммунальные аварии в столице Алтайского края", - сообщают они, иллюстрируя это высказывание фотографией, на котором Томенко "на камеру" что-то втолковывает Дугину.

Поводом для такой демонстративной реакции, видимо, стала крупнейшая авария на водопроводных сетях (в районе ул. Профинтерна.24) минувшей ночью, в ходе которой было прервано водоснабжение почти всей центральной части Барнаула. По появлявшимся с вечера 7 февраля сообщениям жителей города в соцсетях, количество пострадавших только от этой аварии могло достигать от 50 до 100 тысяч человек. Мэрия Барнаула в опубликованном в середине дня 8 февраля сообщении об этой (и других случившихся одновременно) авариях, однако, попыталась снизить значимость происшедшего, не сообщив о реальном количестве пострадавших и заявляя лишь, что сейчас "водоснабжение ограничено в одном многоквартирном жилом доме и административном здании на проспекте Строителей, 8а". Ориентировочный срок устранения этой аварии – 23 часа 8 февраля.

Также сообщается о еще двух происшедших одновременно в Барнауле крупных водопроводных авариях. Повреждение на водопроводе по адресу: ул. Островского, 62 было зафиксировано около 20.30 7 февраля. На время производства работ ограничено водоснабжение в трех многоквартирных домах и детском саду. Ориентировочное время ликвидации аварии – 14 часов 8 февраля.

В 01.20 поступила заявка о выходе воды по адресу: 2-я Строительная, 54. После локализации места повреждения на время ремонтных работ ограничено водоснабжение в 11 многоквартирных домах (одно- и трехэтажные), пяти административных зданиях и шести частных домах. Ориентировочное время ликвидации аварии – 16 часов 8 февраля.

Контролирующий водопроводные сети в Барнауле ООО Барнаульский водоканал (входит в принадлежащий Альфа-групп холдинг Росводоканал) и команда Дугина поясняют серию аварий текущими морозами. "Отметим, что все повреждения произошли на чугунных водопроводах. Этот материал – прочный, но подвержен влиянию низких температур, которые держатся в регионе. Из-за этого в зимний период повреждения чаще всего выявляются именно на чугунных водопроводах", - утверждают пиарщики барнаульского сити-менеджера.

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