Губернатор Карлин публично отчитал якобы недоплачивающего налоги на Алтае таинственного олигарха.

26.06.2017

Заявление губернатора Алтайского края Александра Карлина с жесткой критикой неназванных им неких крупнейших налогоплательщиков подведомственного региона публикует 24 июня "губернаторский" телеканал Катунь-24. Неожиданное публичное заявление главы региона с претензиями к крупному бизнесу в применении недопустимых многомиллиардных схем налоговой оптимизации стало первым подобным за более чем десятилетие губернаторского стажа г-на Карлина: до этого деликатная тема объема уплаты налогов алтайскими олигархами решалась управляющей проблемным регионом командой исключительно "за закрытыми дверями".

Сайт Катуни-24 публикует полный текст заявление губернатора Карлина.

"У нас есть данные о том, что отдельные налогоплательщики применяют схемы оптимизации, которые позволяют платить налог на прибыль в меньшем объеме, чем они могли бы это делать. В частности, некоторые наши крупные налогоплательщики непомерно большое количество ресурсов направляют на рекламную составляющую – до четверти всех доходов бизнеса. Иногда такие расходы исчисляются миллиардами рублей. При этом количество средств, указываемых предприятием по данной статье, не совпадает с тем, которое получают конкретные медийные компании, занимающиеся рекламой. Какая-то часть этого ресурса по пути теряется. Если не использовать схему оптимизации, то доля этих средств должна быть показана как прибыль с соответствующей уплатой налога в бюджет", - так описал глава региона вызвавшие его недовольство схемы налоговых оптимизаций.

Финал своего заявления г-н Карлин посвятил пронизанной пафосом критике социальных последствий подобной налоговой политики: "Важно, что это как раз те ресурсы, которые мы могли бы потратить на развитие здравоохранения, образования, на зарплату бюджетникам, наши инфраструктурные проблемы, в том числе на развитие дорожной сети. Поэтому для меня ответственный бизнес – не тот, который громко о себе заявляет как о социально ответственном, позволяет себе копеечные траты в виде подачек некоторым особо облагодетельствованным группам населения. Это в первую очередь бизнес, который исполняет главную свою конституционную обязанность по уплате налогов. В крае сегодня есть острая необходимость в улучшении налогового режима, повышении качества администрирования. Это должно простимулировать ответственность налогоплательщиков".

В своем заявлении г-н Карлин старательно обходит предмет своих претензий, никак не обозначая автора вызвавших его гнев таинственных многомиллиардных налоговых оптимизаций.

Контекст губернаторского заявления, однако, показывает, что его острие может быть направлено против находящейся в состоянии информационной войны с Карлиным группы Эвалар. В этой связи значимым представляется тот факт, что среди довольно-таки немногочисленной когорты представителей крупного бизнеса на Алтае на сегодня, пожалуй, только Эвалар использует для продвижения своей продукции рекламный бюджет, сравнимый с заявленным главой края суммами.

После начала конфликта губернатора с ранее близким к нему алтайским производителем БАДов (в ноябре 2016 года) принадлежащие Эвалару СМИ вскоре сообщили о проведении ФНС массовых проверок, разбиравших преимущественно то, как через них проходят рекламные потоки собственника. СМИ Эвалара тогда выражали в этой связи свое негодование, делая упор на то, что такая практика является ущемлением свободы слова.

Чем завершились проверки – неизвестно. Ни ФНС, ни сам Эвалар даже спустя практически полгода после этого события об этом не сообщили. Предельная осторожность алтайского губернатора в своих последних заявлениях, впрочем, также может свидетельствовать о том, что убедительной фактуры для подтверждения претензий по объемным налоговым оптимизациям рекламных потоков проверяющими собрано не было.

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