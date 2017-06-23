Губернатор Карлин отругал алтайских бизнесменов за критику власти и полиции в Алтайском крае.

23.06.2017

Ряд негативных высказываний в адрес бизнес-сообщества Алтайского края озвучил губернатор этого региона Александр Карлин 22 июня на заседании краевого экспертного совета по улучшению инвестиционного климата. Глава территории высоко оценил существующий в крае инвестиционный климат, сославшись на то, что объем инвестиций в основной капитал здесь по итогам первого квартала, по его данным, вырос на 14% после длительного и объемного падения последнего времени (эта цифра пока не подтверждена Росстатом).

Также г-н Карлин апеллировал к закрытому рейтингу инвестклимата, подготовленному Агентством стратегических инициатив (АСИ). В последнем рейтинге руководимый им проблемный регион, традиционно находящийся в финальных строчках большей части рейтинговых результатов, неожиданно занял высокое 29-ое место, утверждает губернатор.

Подтвердить этот вывод с помощью независимых источников пока невозможно – с 2016 года АСИ перестало публиковать полные итоги рейтинга, в закрытом режиме передавая их главам заинтересованных регионов.

Алтайский губернатор на заседании инвестсовета, однако, счел для себя возможным устроить публичную выволочку "соавторам" рейтинга из числа представителей алтайского бизнес-сообщества (судя по общим цифрам собранных организаторами рейтинга оценок, в Алтайском крае речь может идти о нескольких сотнях опрошенных предпринимателей).

Пресс-служба Карлина умолчала об этом, воздержавшись о публикации инвектив губернатора в адрес предпринимательского сообщества, однако их публикует близкое к команде Карлина ИА Амител.

"Когда самокритичны в оценках друг к другу — это нормально. Но мы должны отдавать себе отчет, что самокритичность должна иметь разумные рамки и не должна переходить в очернительный характер. И отдельные претензии к власти, полиции не должны заменять объективные оценки, которые характеризуют высокий уровень работы этих структур. Мы иногда за деревьями не видим леса, из-за отдельного кустарника теряем весь массив. Мы формируем мнение предпринимателей иногда с заведомо заниженной планкой", — цитирует издание гневную, по его оценке, речь г-на Карлина.

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