Губернатор Алткрая убеждает, что фонды зарплаты бюджетников выросли на 14%. Статистика опровергает.

05.09.2019

Сделанное губернатором Алтайского края Виктором Томенко на встрече с жителями Кулундинского района 4 сентября заявление об этом цитирует ТАСС (губернаторская пресс-служба об этой встрече не сообщала). "Фонды зарплаты для бюджетников мы в этом году подрастили на 13-14% по сравнению с 2018 годом.. Мы глубоко дотационной регион. Принимая решение об увеличении тех или иных расходов, мы сталкиваемся с позицией федеральных властей", - сказал губернатор.

Он подчеркнул, что власти Алткрая не могут самостоятельно принимать решения о постоянном росте зарплат и должны проводить согласование увеличения таких расходов с федералами.

"Конечно, хотелось бы быстрее поднять зарплаты. Но процесс согласования это осложняет. Мы долго вели переговоры с Минфином РФ, когда запланировали рост зарплаты бюджетников в этом году. Мы нескоро подойдём к ситуации, когда сможем сами на уровне края решать вопросы повышения зарплаты. Зависимость существует", - отметил Томенко.

В финале 2018 г. глава региона заявил о том, что намерен увеличить зарплаты региональных бюджетников на 11%. Однако, с началом года это обещание оказалось не выполненным. В мае краевое правительство заявило о направлении в бюджетную сферу дополнительных ассигнований на увеличение зарплат (с обещанием выплаты этих средств задним числом с начала года). И теперь глава края оценивает суммарный рост фондов заработной платы в бюджетной сфере в 13-14%.

Однако, органы государственной статистики по-прежнему опровергают его заявления. В частности, об этом свидетельствуют данные доклада тероргана Росстата "Итоги федерального статистического наблюдения в сфере оплаты труда отдельных категорий работников социальной сферы и науки по Алтайскому краю. Январь-июнь 2019", опубликованного всего за несколько дней до "кулундинского" заявления - 28 августа.

Данные о зарплате основных категорий бюджетников там действительно свидетельствуют об их росте. Однако, он существенно ниже заявленных цифр.

Так среднемесячная зарплата педагогов общего образования (в первом полугодии 2019 г. в Алтайском крае) была оценена Росстатом в 25.093 (+7,5% к показателям за аналогичный период прошлого года).

Среднемесячная зарплата работников учреждений культуры - 23.171 рубль – выросла к прошлогодним показателям лишь на 3,7%.

Зарплаты среднего медперсонала (27.441 рубль) увеличились на 10,6%, а зарплаты врачей (51.945 руль) на 7,4%.

Появляющиеся внутренние документы краевого правительства свидетельствуют о том, что там обеспокоены массовыми непонятными манипуляциями с фондом заработной платы со стороны руководителей бюджетных учреждений. В частности, достояние гласности стал внутренний циркуляр главы краевого Миндрава, в котором он упрекает руководителей бюджетных медучреждений в том, что выделенные на увеличение зарплат деньги не доходят до бюджетников.

Однако, в публичной сфере краевое правительство и возглавляющий его губернатор не признают наличие этой проблемы и продолжают тиражировать оптимистические заявления о виртуальном росте зарплат алтайских бюджетников.

Нет комментариев