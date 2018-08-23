Губернатор Алтайского края собирает вокруг себя казенных патриотов.

23.08.2018

О создании при правительстве Алтайского края нового координационного совета - по патриотическому воспитанию сообщила 22 августа "губернаторская" телекомпания Катунь-24. Телекомпания утверждает, что указ о создании нового совета уже подписан врио губернатора Виктором Томенко.

Однако, официальные информационные каналы краевого правительства о подписании этого документа ничего не сообщают. Не опубликован его текст и в разделе подписанных главой краем указов.

Впрочем, сразу же после заявления о том, что указ подписан, "губернаторская" телекомпания дает ссылку на текст "проекта" этого документа.

В новый квазиобщественный орган решением властей края будут включаться чиновники, а также отобранные ими представители общественности.

В первые месяцы работы нового главы Алтайского края общественность здесь пыталась донести до него пожелания демонтажа системы подавления общественной активности, выстроенной при губернаторстве Александра Карлина. В частности, речь шла о восстановления ликвидированной экс-губернатором выборности общественниками краевой Общественной палаты.

В реальности, однако, инициативы нового главы проблемной Сибирской территории в области взаимодействия с общественностью пока носили характер исключительно разочарования.

Так, многочисленные негативные комментарии вызвало недавнее решение краевых властей о выделении бюджетных гратов т. н. "борцам с экстремизмом". На фоне многочисленных сомнительных уголовных дел за публикации в Интернете, которыми в последние месяцы прославился Алтайский край, солидаризирование губернаторской команды с ведущими их репрессивными органами вызвало здесь тягостное впечатление.

Создание при губернаторе очередной полностью контролируемой чиновниками квазиобщественной структуры казенных патриотов, видимо, показывает то направление, которым будет двигаться и далее в этой области команда г-на Томенко.

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