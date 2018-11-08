Губернатор Алтайского края принял принципиальное решение о курсе на резкий рост энерготарифа для населения.

08.11.2018

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко заявление о неизбежности существенного роста энерготарифа для населения края на прошедшем 7 ноября заседании регионального правительства. Мероприятие прошло в традиционно закрытом для независимых от властей края СМИ, поэтому о прозвучавших на нем важных заявлениях можно судить лишь по официальному отчету, явно существенно препарирующему реально прозвучавшее там.

Согласно реляции губернаторских пиарщиков, заседание было посвящено вопросам тарифного регулирования в алтайской энергетике. В прошлом именно эта сфера неоднократно становилась полем аргументированных коррупционных подозрений в адрес управлявшего Алтайским карем тандема – Александра Карлина и Сергея Локтева и возглавлявшего тарифное ведомство их доверенного конфидента Сергея Родта. В частности, в адрес этой группы высказывались подробные аргументированные претензии в манипуляции в собственных интересах регулируемыми тарифами, обеспечивающими сверхприбыли в пользу имеющих репутацию аффилированных с ними фирм, работающих в энергоотрасли.

Эти проблемы, однако, вполне ожидаемо не заинтересовали основных спикеров на заседании – губернатора Томенко и врио начальника управления Алтайского края по госрегулированию цен и тарифов Родта. А наиболее значимой обсужденной ими проблемой, по-видимому, можно считать ряд заявлений о неизбежности существенного повышения цены киловатта для населения в связи с курсом на отмену т.н. "перекрестного субсидирования" (а также льготного тарифа для владельцев электроплит). При т.н. "перекрестном субсидировании" речь идет о возникшей еще в советское время практике разных методик расчета стоимости киловатта для физических и юридических лиц, при которой цена для первых понижается за счет роста цены для вторых.

На снимке. Губернатор Томенко на заседании 7 ноября: слушаю вас внимательно, коллега Родт!

Власти Алтайского края начали уничтожение этой системы льгот уже давно. Как минимум последние годы энерготарифы для промышленности и сельского хозяйства здесь не только не росли, но снижались – за счет ускоренного роста тарифа для физлиц. Так, в 2017 г. (по отношению к 2016 г.) тарифы для т.н. "прочих потребителей", к которым относятся промышленные, сельскохозяйственные предприятия и другие, были снижены на 2,5%, в 2018 году (по отношению к 2017 году) - на 3,5%. Это происходило на фоне существенного роста энерготарифов для населения.

Особое недовольство управляющей краем команды вызывало судебное решение, обеспечивающее последние годы необходимость установления пониженного на 25% энерготарифа для населения, пользующегося стационарными электроплитами. Вынужденные выполнить это решение власти Алтайского края путем различных манипуляций каждый год максимально поднимали размер этого льготного тарифа, пытаясь тем самым постепенно уничтожить эту 25-процентную разницу.

Судя по официальному отчету, эта идеология и связанная с ней манипулятивная практика были полно изложены г-ном Родтом в докладе губернатору. Это важное заявление главы тарифного ведомства, однако, в отчете полностью опущено. Однако, там частично цитируется ответ на него г-на Томенко, позволяющий представить, что и как обсуждало краевое правительство "за закрытыми дверями".

В своем заявлении губернатор признал, что принципиальные решения о курсе на ликвидацию льготного тарифа "для владельцев электроплит" и "перекрестного субсидирования" им уже принято. Однако, для предотвращения социального взрыва Томенко намерен провести в крае массированную кампанию пропаганды.

Вот как излагает позицию главы региона по этому болезненному вопросу его пресс-служба: "В отношении поэтапной отмены понижающего коэффициента для потребителей, проживающих в городах Алтайского края и пользующихся электроплитами, губернатор обратил внимание на необходимость детальной проработки этого вопроса со всеми заинтересованными сторонами. «Этот вопрос касается многих жителей нашего региона. Перекрестное субсидирование досталось нам в наследство, от этого никуда не деться. Но когда мы выходим на решения, которые приведут к значительному росту платы населения за привычные услуги, мы обязаны аргументированно и понятно объяснить причины такого шага. Сегодня убедительных аргументов я не услышал, хотя необходимость такого шага понятна. Формировавшиеся годами перекосы и проблемы должны решаться плавно, спешить в этих вопросах неуместно. Потребуется много времени и немало сил, чтобы сформировать у большинства жителей края понимание, что такое решение необходимо. Нужно начинать эту работу уже сейчас», - подчеркнул Виктор Томенко".

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