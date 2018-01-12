Губернатор Алтайского края ликвидировал в Барнауле одну из площадок для уличных протестов.

12.01.2018

10 января губернатор Алтайского края Александр Карлин подписал постановление, ограничивающее в крупнейших городах подмандатного региона количество уличных площадок для "публичного выражения общественного мнения по поводу актуальных проблем преимущественно общественно-политического характера" .

Итак, в Барнауле количество таких площадок было сокращено с четырех до трех. Из их числа была выведена т.н. "площадь Жукова". Это малоизвестное у жителей Барнаула название носит площадка на пересечении улиц Георгиева и 50 лет СССР. Прочие три площадки сохранили свой статус "гайд-парков". Это расположенная на поселке Южный территория у фонтана возле здания по ул. Чайковского, 21, сквер Германа Титова возле здания по ул. Титова,9 (известный тем, что там недавно проходил массовый митинг-встреча с прибывшим в Барнаул с визитом оппозиционером Алексеем Навальным), а также основная площадка на площади Свободы - в сквере у памятника жертвам политических репрессий.

Также г-н Карлин ограничил территорию одного из "гайд-парков" в Бийске. Ранее ею являлась вся территория площади 9 января. Теперь же уличные протесты бийчанам разрешено проводить только на части этой территории – в границах парковой зоны с зеленым насаждениями вдоль домов № 1, 3, 4, 6 на этой площади.

Ограничивающие количество и размеры площадок для уличных политических мероприятий постановление губернатора опубликовано в соответствующем "глубинном" разделе официального сайта края, однако каких-либо сообщений о нем или комментариев на эту тему в рамках поддерживаемых краевым правительством основных информационных каналов не появлялось.

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