Государственные СМИ в Алтайском крае начали кампанию против Эвалара и семьи Прокопьевых.

01.03.2017

Крупнейшие финансируемые из бюджета Алтайского края СМИ открыто подключились к информационной войне местного губернатора и контролирующей группу Эвалар предпринимательской семьи Прокопьевых. 28 февраля впервые в ходе начавшегося с ноября 2016 года конфликта "губернаторская" телекомпания Катунь-24 и официальный орган властей края – газета Алтайская правда - публикуют подготовленный "черными пиарщиками" материал, призванный дискредитировать деятельность Прокопьевых в медиа-сфере (на Алтае им принадлежит крупнейшая частная медиа-группа).

С этой целью официальные СМИ на своих сайтах дословно воспроизводят вышедший накануне на малопосещаемом московском сайте The Morning News материал.

Сам сайт издается в абсолютно анонимном режиме и не сообщает о себе ничего. По данным Роскомнадзора, зарегистрированный в 2008 г. в качестве российского СМИ (с аудиторией распространения на зарубежные страны) по несуществующему адресу в центре Москвы сайт The Morning News имеет в качестве формальных учредителей трех физических лиц (Стрелков Владимир Иванович, Чивелев Александр Иванович, Козлов Алексей Львович). Есть также данные о том, что одним из его реальных собственников может являться проживающий в Хельсинки 54-летний Кирилл Новобоков (в интервью он иногда представляется одним из ведущих акционеров якобы базирующейся в Лондоне группы с одноименным с сайтом названием). Новобоков известен также как издатель другого скандального сайта (активно публикующего пропагандистские материалы обоих сторон конфликта Карлин-Прокопьевы) - The Moscow Post.

Последний материал, тиражируемый финансируемыми из бюджета СМИ на Алтае, впрочем, показывает, что столичные "черные пиарщики", видимо, решили перейти на сторону губернатора Карлина – в его тексте они активно делятся инсайдерской информацией, возможно, полученной ими ранее в ходе непубличных контактов с Прокопьевыми. Так, в публикации подчеркивается, что якобы разочаровавшийся в своих помощниках сын основной собственницы Эвалара, депутат Госдумы РФ Александр Прокопьев "сам ЛИЧНО с начала 2017 года ходит по информагентствам и САМ платит за размещаемые там материалы".

Открытое подключение к информационной войне ведущих финансируемых из бюджета СМИ Алтайского края несет для губернатора Александра Карлина существенные риски. До сего времени губернаторское пиар-ведомство в ходе войны с Прокопьевыми обходилось услугами местных или столичных черных пиарщиков и их сайтов. Дело в том, что некоторое время назад большой общественные резонанс имел подготовленный Трансперенси Интернешнл доклад, посвященный злоупотреблениям команды Карлина (включая топ-менеджеров его медиа-проектов) выделяемым для финансирования рептильных медиа бюджетом. И прямое подключение СМИ, получающих наиболее объемные бюджетные транши, к "черной пропаганде", может оживить эту ситуацию, вновь спровоцировав претензии оппозиции в местном Законодательном собрании. Непредсказуемой может оказаться и реакция Кремля на внутриэлитный конфликт в Алтайском крае, неожиданно получивший теперь усилиями пиарщиков Карлина широкую публичность.

Нет комментариев