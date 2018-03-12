Голосование 18 марта в Барнауле будет сопровождаться грандиозным пропагандистским уличным концертом.

12.03.2018

18 марта в Барнауле будет организовано объемное пропагандистское уличное мероприятие. О планах проведения "грандиозного концерта", организованного "в честь присоединения Крыма" подробно рассказывает сайт пропутинского ИД Алтапресс. Примечательно, что пропагандистская акция начнется еще в период голосования за продление полномочий кремлевского лидера.

Театрализованное представление "Родной голос" будет проведено18 марта в Барнауле на площади Сахарова с 19 до 21 часа.

Прокремлевский сайт, помимо многочисленных восторженных заявлений местных единороссов, публикует список участников "грандиозного концерта", свидетельствующий о наличии у его организаторов существенного бюджета.

Среди приглашенных в Барнаул готовых отметить присоединение Крыма артистов фигурируют Александр Ф. Скляр и группа "Ва-Банкъ", Юлия Волкова, певица и актриса, финалистка проекта "Главная сцена", Арсений Бородин, солист группы "Челси", победитель проекта "Главная сцена", Рич – композитор и автор текстов в стиле рэп, Алиса Гребенщикова – актриса, Любовь Толкалина – актриса театра и кино, праздничный хор Свято-Данилова монастыря – древнейшего монастыря Москвы, ансамбль "Казачий Круг" - один из лучших мировых коллективов казачьей песни, Сергей Старостин – этнограф, певец.

Примечательно, однако, что публикация полностью обходит вопрос о том – кем организовано сомнительное "грандиозное" мероприятие, которое запланировано провести в ходе активного голосования (равно как и вопрос о размере и источниках расходов на него).

Умалчивают о своей причастности к "грандиозному концерту" и структуры, в ходе текущей кампании легально представлявшие на Алтае интересы кремлевского лидера – местные единороссы и отделение пропутинского ОНФ.

Полностью (или по-преимуществу анонимный) характер кампании за продление полномочий Путина на Алтае является особенностью текущего момента. В крае массовыми тиражами выпускаются и распространяются дорогостоящие анонимные листовки с посулами различных материальных бонусов избирателям, побуждающими их прийти на выборы 18 марта. Близкие к властям региона структуры при демонстративном бездействии силовиков и избиркомов организуют сомнительные лотереи, суля избирателям дорогостоящие призы за явку на голосование. Достоянием гласности периодически становятся и планы подготовки в крае к тотальному принудительному голосованию зависимых от властей категорий избирателей.

Вероятным организатором этой деятельности многие на Алтае считают группу высших чиновников краевого правительства, сформировавших разветвленную нелегальную структуру, взявшую на себя явочным порядком значительную часть функций краевой избирательной комиссии. Деятельность "подпольного избиркома" при этом может финансироваться как за счет бюджетных средств, так и при помощи коррупционных доходов губернаторской команды. О вероятности использования на выборах в Алтайском крае такого нелегального финансового фонда сообщал на днях Телеграм-канал Незыгарь. "У Губернатора Алтайского края Карлина и его заместителя Локтева, по оперативным данным, якобы существует неформальный бюджет из «спонсорских взносов» аналогичный «бюджету ОПГ Гайзера» в Коми. Из него, как говорят, идет финансирование избирательных кампаний в регионе", - высказывал свое мнение по этому поводу популярный канал.

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