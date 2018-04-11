Голоса сторонников мира не слышны.

11.04.2018

Рост напряжения в ходе военного противостояния в Сирии сопровождается в публичной сфере России исключительно милитаристскими призывами. При этом, если официальная пропаганда в преддверии ожидаемого в ближайшее время удара США по объектам режима Асада снизила накал словесной агрессии, то активно выращиваемые последние годы Кремлем экстремистские группы пытаются занять освободившуюся позицию, наращивая градус пропаганды войны.

Отмечается эта тенденция и в Алтайском крае. 11 апреля разжигающее милитаристские страсти заявление на сайте, близком к правительству этого региона, сделал близкий к местному экстремистскому подполью Андрей Маевич (заявляющий о себе как о "ветеране боевых действий в Чечне").

"Нам не привыкать к миллионным жертвам, горю и слезам! Но для привыкших к дистанционным войнам заокеанским агрессорам – это неведомо. Мы не хотим войны, но никогда не будем рабами зажравшихся и потерявших чувство реальности “мировых жандармов”! Зубы сломаете о Россию, как Наполеон и Гитлер! А какие останутся, выбьем до конца! Если даже нам всем придётся погибнуть, то хотя бы очистим Землю от этой поганой нечисти!" – призывает самозваный ветеран.

При этом голос сторонников мира в общественном поле практически не слышен.

"О переговорах же и разрядке сейчас не говорит ни одна из сторон. Повышение ставок в этом взаимном шантаже, похоже, продолжается, причем не видно ни одного влиятельного субъекта мировой политики, который мог бы выступить сейчас примирителем или хотя бы инициатором переговоров. Так что неясно, на кого надо рассчитывать немногочисленным сторонникам мира, а также тем, до кого только сейчас дошло, что война вполне реальна", - подчеркивает в этой связи в опубликованном накануне обзоре роста напряженности агентство Росбалт.

Нет комментариев