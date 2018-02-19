Голос уличил правительство Алтайского края в проведении агиткампании против Грудинина .

19.02.2018

19 февраля занимающееся выборной проблематикой движение Голос опубликовало скрин страницы закрытого правительственного портала, на которой высокопоставленный представитель губернаторской команды дает финансируемым из краевого бюджета СМИ инструкции по организации агиткампании против кандидата в президенты РФ Павла Грудинина.

"На прошлой неделе "Голос" писал о том, как в Алтайском крае районные газеты синхронно выпустили у себя на сайтах чернушные статьи против Грудинина. Мы тогда предположили, что такое могло произойти только по прямому указатели учредителя этих газет - краевого управления по печати и информации. Сегодня нам прислали подтверждение - скрин внутреннего портала краевого Управления по печати и информации, где начальник управления Максим Герсимюк "просит" главредов "районок" разместить две эти статьи в ближайших номерах и отчитаться об этом", - пишет в этой связи один из руководителей Голоса Станислав Андрейчук.

Страница, по данным Голоса, размещена внутри поддерживаемого правительственными чиновниками тайного портала (предположительно используемого для не подлежащих огласки коммуникаций с контролируемыми в директивном или договорном режиме СМИ). Ранее каких-либо публичных данных о работе и даже самом факте существования на Алтае такого тайного портала для управления СМИ не публиковалось.

Единственной публичной составляющей портала является точка входа на него, расположенная на главной странице сайта управления связи и массовых коммуникаций Алтайского края (Алтайкомсвязь). Организаторы портала, повидимому, осознавали противоправный характер своей деятельности. Такое предположение можно сделать, исходя из того, что ставшая дсотояние гласности страница с циркуляром Герасимюка не проиндексирована основными поисковыми системами - подобный результат может быть достигнут активацией редко используемой специальной настройки, обеспечивающей конфиденциальность публикации.

На тайный портал могли попасть только зарегистрированные пользователи, набрав выданный им правительственными чиновниками пароль. Страница регистрации позволяет видеть их имеющий статус открытого исключительный список из 54 медиа-проектов. Среди них – большая группа директивно контролируемых краевыми властями СМИ, сайт черных пиарщиков алтайского губернатора – doc22.ru, федеральные информагентства - Интерфакс, ИТАР-ТАСС, Новости, издания частной, но финансируемой через бюджет и ведущей провластную редакционную политику группы Алтапресс, и даже издания последний год враждующей с губернатором Карлиным предпринимательской семьи Прокопьевых (Эвалар). Есть среди партнеров управляющей краем команды и достаточно странные медиа-проекты (в том числе издания, уже не выходящие в свет или имеющие репутацию близких к различного рода сектам).

Голос публикует страницу, содержащую распространенное 13 февраля циркулярное указание муниципальным СМИ главы Алтайкомсвязи Максима Герасимюка (некогда начинавшего свою карьеру в качестве известного на Алтае независимого журналиста).

"Редакторам районных и городских СМИ

Предлагаем разместить один из двух материалов, представленных по приведенным ссылкам в ближайшем номере и сообщить о дате выхода материала", - пишет г-н Герасимюк руководителям прямо зависимых от него изданий.

Голос не сообщает об источниках получения скрина страницы, однако можно предположить, что он мог попасть в его распоряжение от кого-либо из сотрудников проправительственных СМИ, возмущенных давлением при размещении очерняющих Грудинина статей.

Мы запросили комментарий Департамента администрации губернатора и правительства Алтайского края по информационной политике по поводу работы поддерживаемого правительственными чиновниками тайного портала, однако на момент публикации он получен не был.

Нет комментариев