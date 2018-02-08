Голос уклоняется от атрибутирования опубликованной им инструкции по принуждению к выборам в Алтайском крае.

08.02.2018

Занимающееся проблематикой выборов движение Голос уклонилось от попыток получить у него дополнительную информацию, позволяющую атрибутировать опубликованный общественниками накануне полный текст 6-страничной инструкции по принуждению избирателей в Алтайском крае к участию в выборах 18 марта.

Первоначальная публикация части документа (скан его первой страницы) прошла 5 февраля на поддерживаемом Голосом онлайновом проекте Карта нарушений. Ее автором был человек под ником Наблюдатель (предположительно, житель Рубцовска).

На следующий день Голос (уже на собственном сайте) публикует уже полный текст этого документа - скан страницы циркуляра, опубликованного Наблюдателем, а также сканы еще пяти страниц инструкции. Авторы новой публикации при этом ничего не сообщают об обстоятельствах, при которых к ним попал полный текст документа.

Сам текст документа и предваряющие его появления обстоятельства свидетельствуют о том, что предположительными авторами циркуляра могли являться высшие руководители региона. Так, в декабре 2017 года после заявления Путина о намерении продлить свои полномочия в Барнауле было срочно собрано совещание глав муниципалитетов. На нем выступили губернатор Алтайского края Александр Карлин и его "политический" заместитель, экс-полковник ФСБ Виталий Снесарь. Руководители края инструктировали глав в выражениях, близких к тексту февральского циркуляра, в их речах также упоминались объемные инструктивные документы по контролю над процессом выборов, которые будут подготовлены ими для руководителей муниципалитетов.

И действительно, первые сообщения о том, что в Алтайском крае властями проводится масштабная спецоперация по контролю над волеизъявлением на мартовских выборах, которая должна затронуть сотни тысяч избирателей, стали появляться здесь уже в январе. Речь шла о некой конспиративной операции под кодовым названием Мобилизация, призванной принудить избирателей явиться на выборы и сформировать массовое досье для давления на их поведение там (спецоперация, видимо, имела также и легальную составляющую в виде одноименной инициативы, проводимой под кураторском местной Единой России).

В этой связи публикация сначала Наблюдателем на Карте нарушений, а затем Голосом 6-страничной инструкции была встречена в соцсетях с доверием (хотя контролируемые губернаторской командой местные СМИ и получили от властей команду на блокирование этой темы).

Сам Голос также расценивал публикацию документа как значительное событие. Так, перешедший в 2017 г. с поста его регионального куратора в Алтайском крае на должность в центральном аппарате этой структуры Станислав Андрейчук опубликовал по этому поводу явно проникнутый нотами удовлетворения комментарий.

"Алтайские власти неисправимы, когда дело касается выборов. Их попытки применять админресурс всегда настолько явные, что постоянно всплывают, но они с какой-то маниакальной настойчивостью продолжают раз за разом делать одно и то же. В этот раз власти Рубцовска разослали по предприятиям памятки о том, как привести сотрудников на выборы - вск как вице-губер Снесарь в декабре завещал.

И не важно, что там все как обычно: вмешательство органов МСУ в работу предприятий и проведение выборов, создание на предприятиях жестких систем привода и т.д.

Меня другое удивляет. Рубцовск - это крайне депрессивный город, вошедший в десятку городов в стране с худшим голосованием за ЕР в 2016 г. Там кого ни спросишь - собираются идти и голосовать за Грудинина. Неужели краевая администрация действительно хочет 100-процентной явки там?" - пишет общественник.

Редакция сайта Что делать? 7 февраля обратилась к Андрейчуку с просьбой о получении дополнительной информации о резонансном документе. Однако общественник (хотя, судя по его комментарию, такой информацией и располагал) отказался ответить, заявил, что это теперь вне его компетенции и переадресовал к подобранной им преемнице на посту куратора Голоса в Алтайском крае Анне Бочило.

Г-жа Бочило, впрочем, также не проявила особой готовности к общению, сообщив, что не готова не только встретиться, но даже и дать дополнительную информацию о документе в телефонном разговоре. Представитель Голоса, однако, предложила прислать ей вопросы по документу.

В этих вопросах мы посчитали важным уточнить реальность личности первоначального публикатора документа. В связи с этим в переданных вопросах редакция сайта запросила Голос о том, имеются ли у него данные о личности Наблюдателя, выходил ли он на связь после публикации. Также нас интересовало, откуда в распоряжении Голоса на следующий день оказались пять страниц инструкции, отсутствовавшие в публикации Наблюдателя. Важным аспектом для атрибутирования документа мы посчитали наличие информации о его появлении в других местах края (судя по тексту циркуляра, он должен быть разослан по нескольким тысячам адресов).

Однако, на все эти вопросы содержательных ответов получено не было: представитель Голоса в отправленном нам сообщении либо уходил от ответа на поставленные вопросы, либо полностью их игнорировал (например, вопрос о происхождении полного текста документа).

Вот полный ответ г-жи Бочило: "Заявитель попросил об анонимности, поэтому я не могу раскрыть источник. Что касается сообщений на карте нарушений, то это сообщения от наблюдателей или рядовых избирателей, их имена скрыты. Ранее на карте нарушений (ещё в январе) уже было подобное сообщение о распространении неких материалов по мобилизации, также из Рубцовска".

Позиция Голоса на отказ от атрибутирования получившего значительный общественный резонанс документа стала неожиданностью. В этой связи вопрос о происхождении документа, очевидно, требует дополнительной проверки.

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