Голос сообщает о серии нарушений накануне и в начале губернаторских выборов в Алтайском крае.

09.09.2018

Движение в защиту прав избирателей Голос накануне выборов и утром 9 сентября сообщило о зафиксированной им серии нарушений в ходе губернаторских выборов в Алтайском крае. Все они (прямо или косвенно) осуществлялись в интересах "кремлевского" кандидата – врио губернатора этого региона Виктора Томенко.

Так, на своем сайте Голос сообщил, что председатель УИК 111 Барнаула Галина Григорьевская, по данным движения, основанных на заявлении чена УИК Ольги Гусевой, обязала членов комиссии участвовать в фальсификации результатов предстоящих 9 сентября выборов губернатора Алтайского края.

Гусева сообщила, что еще "в конце августа на заседании комиссии ее председатель Галина Григорьевская потребовала от каждого члена комиссии привести не менее 8 знакомых человек из других районов города для голосования по месту нахождения на данном УИКе. Причем эти люди должны проголосовать за кандидата в губернаторы Виктора Томенко. В случае невозможности привести людей председатель приказала собрать их паспортные данные для того, чтобы проголосовать ЗА НИХ в день голосования. Также поставлена задача набрать 64% голосов за Томенко, иначе члены УИК, по словам председателя, не получат оплату за работу на участке".

По словам Ольги Гусевой, "на протяжении нескольких дней также обсуждалось, что потом такие бюллетени нужно как-то подбросить в пачку с другими голосами. Рассматривались различные варианты: вброс в урну, подброс при подсчете, вброс при «надомном» голосовании и др."

По итогам инцидента Гусева направила жалобу в ЦИК, резюмирует Голос.

Утром 9 сентября движение продолжило фиксацию нарушений. В частнотси, на УИК 207 в Барнауле им был зафиксирован массовый организованный подвоз избирателей. Речь шла о работниках ТЭЦ-2, входящей в структуру алтайских предприятий Сибирской генерирующей компании московского олигарха Андрея Мельниченко, последние годы демонстрирующей близкие отношения с управляющей Алтайским краем командой. Значимым также представляется тот факт, что при этом охваченные подвозом избиратели жаловались на оказываемое на них давление, утверждает Голос.

Нет комментариев