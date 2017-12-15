Голос публикует текст скандального доклада Снесаря.

15.12.2017

14 декабря занимающееся проблемами выборов движение Голос опубликовало текст оказавшейся неоглашаемыми путями в его распоряжении стенограммы доклада заместителя председателя правительства Алтайского края — руководителя администрации губернатора и аравительства края Виталия Снесаря. Свой доклад бывший полковник ФСБ зачитал перед главами городов и районов региона, собранными краевым правительством 7 декабря для постановки задач в ходе президентской кампании Путина. Доклад сопровождался во многом аналогичным по содержанию выступлением губернатора Алтайского края Александра Карлина, однако Голос ничего не сообщает о том, имеется ли в его распоряжении стенограмма и этого доклада.

Выступления Калина и Снесаря ранее частично были опубликованы в репортаже корреспондента на сайте Алтапресс, однако вскоре собственник этой издательской группы "кастрировал" публикацию, удалив из нее наиболее компрометирующие чиновников высказывания.

Выступления алтайского губернатора и его зама, однако, стали поводом для скандала в прессе, завершившегося 13 декабря угрозой председателя ЦИК написать по этому поводу Путину жалобу на действия властей Алтайского края.

Приводим опубликованный Голосом текст доклада г-на Снесаря.

Об установлении рубежа явки и показателя для «основного кандидата»

— Важнейший вопрос — это явка избирателей на избирательные участки. Разговоры о том, что в целом тенденция о снижении явки на выборы — сразу говорю просто не принимается, вы ее даже не поднимайте. Для вас такого словосочетания «снижение явки» просто нет. Потому что это не аргумент. В раздаточном материале у вас цифры очень такие впечатляющие есть. То, что говорит председатель Центральной избирательной комиссии Российской Федерации о том, что никто никаких цифр нигде не озвучивал, там называется цифра 70 на 70: 70% явка и 70% поддержка для основного кандидата. Вот это пускай будет темой разговора избирательной комиссии и всех тех кто в этом официально участвует. Для нас с вами таких рубежей никто не отменял. Об этом могу сразу сказать, это точно совершенно.

— Мы с вами с подавляющем большинством эту тему обсуждали, вы ее прекрасно знаете, поэтому никаких вариантов отступления, да сколько же можно, это мне нужно эти 15% откуда-то взять, — берите, думайте, для этого сейчас созданы все условия.

— Одно из слагаемых — сверка списков. Если хотите, назовите это чисткой. По данным специалистов в этой сфере, от 3% до 5% в списках избирателей на УИКах — это просто, давайте назовем, «мертвые души», просто не вычищенные, не отрегулированные.

— Мы с вами встретимся в формате главы муниципальных образований и организаторы выборов 13 числа, время и место вам будет сообщено дополнительно, так что на 13 ничего не планируйте, 13 мы вас всех ждем, для детализации ваших действий в этом направлении. Все необходимые команды, совещания и инструкции с теми ведомствами, которые помогут вам в этом направлении, а именно Главное управление внутренних дел, я имею ввиду миграционную службу, службы ЗАГС, Минюста нашего, УФСИН, все военные комиссариаты, все готовы включаться в работу, все позиции согласованы, поэтому вам на местах многим из вас говорил вы создает рабочие группы из представителями этих групп и в еженедельном формате сверяете, что сделано этими звеньями в вашей общей работе.

— Необходимо также уточнить и аккумулировать информацию о зарегистрированных, но не проживающих в муниципальном образовании, а также собирающихся выехать накануне дня голосования граждан, как в другие населенные пункты, так и за пределами Алтайского края. Нынешняя система голосования, предложенная, разработанная, закрепленная соответствующими нормативными актами, позволяет достаточно серьезно, при детальной работе, при серьезном отношении к делу, очень удачный и серьезный по-моему рычаг, чтобы вывести явку на обозначенный показатель. Вы об этом пожалуйста сами почитайте и переработайте у себя в голове, чтобы вы смогли потом своим землякам, людям разного уровня интеллектуальной и юридической подготовки, на их языке им понятном объяснить что и как нужно сделать. Мы со своей стороны когда штат будет сформирован, мы постараемся выполнить диспетчерскую функцию, между вами, между переточками информации, помогая тем самым и тем звеньям информационным, которыми будет краевая избирательная комиссия заниматься и руководить.

О вмешательстве исполнительных и муниципальных органов в формирование наблюдательского корпуса и работе с оппонентами

— О главном политическом событии следующего года — выборах Президента Российской Федерации. О легитимности говорим много, серьезно, со всех трибун, со всех экранов, со всех СМИ. И сегодня эта тема тоже обсуждалась, что нужно сделать для этого. Для того, чтобы у вас наши оппоненты, которые на самом деле будут изобиловать, либо в реальном пространстве, либо в виртуальном.

— Нужно оказать всецелую помощь формированию института наблюдателей. Этим занимается Общественная палата. Этим будут серьезные общественные организации федерального формата, молодежные парламенты, политические партии. Ваша роль и место в этом процессе, безусловно, есть. И в эту работу надо включаться. Приезжаете на место и занимаетесь этим вопросом. Чем более качественных наблюдателей вы подберете, а с помощью краевой избирательной комиссии мы их обучим, что смотреть, на что обращать внимание, как отвечать, как действовать, как помогать избирателям, как отвечать на вопросы наблюдателей, скажем так, с другой стороны. Это все ваши собственные, это ваши помощники в обеспечении легитимности процесса.

— Кроме того, что нам нужно с вами поработать над формированием института наблюдателей, есть общественные организации, которые будут вам также представлены и будут присутствовать на территории. Мы в персональном порядке каждому из вас их представим тех людей, которые будут работать на территории, которые является для нас, по крайней мере, не противниками, уж точно. Понятно, что определенное напряжение от появления неизвестных людей на территории муниципального образования будет присутствовать. Мы постараемся вам эту ситуацию разъяснить. От вас мы ждем информации о подобных фактах. Естественно, люди приезжают в муниципалитеты с разных сторон. Если вы понимаете, что кто-то начинает проявлять к избирательной тематике особенный интерес, не стесняйтесь задавать вопросы: кто, что, о чем, наводить справки и вместе с нами вырабатывать стратегию и тактику.

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