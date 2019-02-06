Голос назвал судьбоносной попытку Крылова лишить Томенко в суде мандата губернатора Алткрая.

06.02.2019

Об этом заявило 5 февраля занимающееся контролем за выборным процессом движение Голос в опубликованном им материале о судебном процессе по иску участвовавшего в сентябре 2018 года в губернаторских выборах в Алтайском крае предпринимателя Андрея Крылова к признанному победителем на них действующему главе региона Виктору Томенко.

Мнения о том, что объявленный победителем выборов с результатом лишь около 53% Томенко в реальности мог проиграть первый тур выборов высказывались в последние месяцы рядом известных российских политтехнологов (в том числе, имеющих репутацию близких к Кремлю). Каких-либо фактов массовых манипуляций в ходе голосования и подсчета бюллетеней в крае при этом, однако, не приводилось (в том числе и независимыми структурами, включая Голос).

Спустя несколько месяцев после выборов неожиданно тогда допущенный к ним малоизвестный на Алтае предприниматель Крылов подал иск в суд, требуя аннулировать их итоги. В ходе ряда состоявшихся судебных заседаний Крылов и активно поддержавший его местный беспартийный оппозиционер Виктор Рау (он также пытался участвовать в выборах, но в отличие от поддержанного тогда командой Томенко Крылова, не сумел пройти мунфильтр) пытались доказать свою правоту, преимущественно апеллируя к фактам финансовых нарушений со стороны штаба Томенко. В этом они опирались на показания ряда свидетелей, заявлявших о том, что в ходе губернаторской кампании они являлись сотрудниками штаба Томенко и рассказывавших о якобы применяемых штабистами выглядящих сомнительными финансовыми схемах (включая уход от налогов).

Голос в этой связи охарактеризовал процесс как судьбоносный для Алтайского края и упрекнул региональные СМИ в том, что они игнорируют освещение этой инициативы.

«Заседания суда открыты для публики. При этом ни одно местное СМИ не освещает возможно судьбоносный для края судебный процесс, продолжающийся уже второй месяц», - выражает свое недовольство координатор проектов Голоса в Алтайском крае Анна Бочило.

Частично такая позиция СМИ, вероятно, действительно мотивирована интересами действующего губернатора, команда которого директивными или договорными методами контролирует большую часть краевого медийного пространства. В тоже время, игнорирование инициативы Крылова может быть связано с неоднозначной репутацией автора иска – после неожиданного появления его в качестве кандидата в СМИ появились заявления его бывших партнеров о том, что как минимум в начале своей деловой карьеры бизнесмен якобы был связан с местными криминальными группировками (в настоящее время СКР продолжает вести проверку подробно мотивированного заявления пострадавшего о вероятности участия Крылова в похищении людей).

Многие при этом также припоминают Крылову то, что его участие в губернаторских выборах, вероятно, было инспирировано в роли спойлера краевым правительством и называют его судебный процесс против Томенко пиар-акцией.

Свою роль, возможно, в такой позиции играет и распространившееся на Алтае благожелательное отношение к Томенко. Хотя ни один из экономических индикаторов пока не свидетельствует об успешности первого периода его работы, многие здесь склонны положительно относиться к новому, молодому и пытающемуся демонстрировать открытость губернатору лишь по контрасту с вызывавшим в последние годы лишь всеобщее недовольство экс-главой региона Александром Карлиным.

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