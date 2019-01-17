Глава упрпечати Нечепуренко: мы теперь открыты, но наши враги в медиа будут вредить, что бы мы не делали.

17.01.2019

17 января новый руководитель управления по печати и массовым коммуникациям правительства Алтайского края Евгений Нечепуренко дал большое интервью ИА Амител о позиции своего ведомства. Вызванный из Крыма (где он работал пресс-секретарем управления ФНС), в прошлом возглавлявший это ведомство в кабинете губернатора Александра Карлина чиновник заявил о том, что если ранее управление по печати и он сам, подчиняясь злой воле экс-главы региона, были вынуждены поддерживать курс на закрытость, теперь все изменилось.

"Мы не декларируем открытость, мы в таком режиме работаем. Нет ни одного СМИ, которое бы обратилось за комментарием, и ему отказали. Вопрос только во времени и возможности. Или, точнее, в возможностях времени. Мы открыты для всех, табу на темы нет. Это принципиальная позиция губернатора Виктора Томенко. И моя позиция. …Так было не всегда. Но я был и остаюсь сторонником максимальной открытости власти. Не всегда это удавалось и мне, и тем, кто работал после меня. Тон задает первое лицо. Новый губернатор такой тон задал", - подчеркнул глава управления по печати.

Руководитель правительственного медийного ведомства также подробно высказался (впрочем, совершенно в традиционном для последнего десятилетия тоне) по поводу своего видения "врагов" управляющей регионом команды в алтайских медиа.

"Но есть отдельные информационные ресурсы, издания, часто не зарегистрированные в качестве СМИ, которые придерживаются односторонней позиции. Один из основных принципов журналистики — не должно быть одного мнения, чистого позитива/негатива там, где это не однозначно. Я думаю, нам всем надо про это помнить. Любой факт, любую цифру можно подать по-своему, но это уже не журналистика. …Это должно мотивировать власть быть более открытой, но цель-то у них не столько подстегнуть, сколько создать контент для определенного зрителя/слушателя. Открывайся перед такими изданиям или нет — всё равно позиция останется однобокой, резко негативной," - обосновал свое credo на новом посту г-н Нечепуренко.

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