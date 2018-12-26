Генерал Новиков получил за коррупционные нарушения – замечание.

26.12.2018

Стало известно о том, какое наказание было вынесено администрацией Барнаула главе Октябрьского района краевого центра Вячеславу Новикову в связи с выявленными у него нарушениями требований антикоррупционного законодательства. Об этом сообщила 26 декабря действующая в Алтайском крае организация партии Яблоко.

История вокруг нарушений бывшего первого заместителя руководителя краевого главка МВД началась еще в сентябре. Тогда в СМИ появилась информация о якобы выявленном у влиятельного чиновника регулярном использовании в личных (семейных) целях служебного транспорта, а также не декларирование загородного коттеджа, в отношении которой он (и члены семьи) фактически осуществляли права собственности.

По обращению Яблока проверку по этому поводу была вынуждена провести краевая прокуратура. Проверка подтвердила, что нарушения законодательства о противодействии коррупции имели место, и прокуратурой было внесено в администрацию Барнаула представление об их устранении.

При этом и прокуратура и администрация краевого центра активно скрывали содержание выявленных нарушений, и то, какое наказание за это понес генерал Новиков. Информация об этом не только не появилась в официальны информационных каналах этих ведомств, но даже в ответ на прямой запрос Яблока силовики отказались раскрыть-то какую-либо конкретику.

В этой ситуации в региональном сегменте социальных сетей стали появляться заявления ряда представителей местных подпольных проправительственных экстремистских групп в защиту Новикова: коррупционера в них именовали "боевым генералом", а требовавшим его наказания поносили и угрожали.

Есть основания полагать, что в декабре позиция прокуратуры Алтайского края по этому острому вопросу диаметрально изменилась. Первым звонком стало здесь предпринятое ею расследование, в рамках которого прокуратура 24 декабря публично высказала претензии группе из 14 депутатов гордумы Барнаула. Преимущественно их (также как и Новикова) упрекали в не декларировании недвижимости (или доходов). При этом прокуратура заявляла о том, что рассмотрение депутатских нарушений городскими властями ее не удовлетворило и настаивала на том, что "единственным правовым последствием ненадлежащего исполнения обязанности по предоставлению сведений о доходах является досрочное прекращение полномочий лица, замещающего муниципальную должность".

В связи с отказом гордумы отправить депутатов в отставку (фактически это влекло за собой прекращение полномочий БГД и отставку управляющей Барнаулом команды сити-менеджера Сергея Дугина) прокуратура даже направила в Центральный райсуд Барнаула "заявление о признании решения городской думы, ее бездействия незаконными. Заявление находится на рассмотрении".

В этой связи на Алтае стали активно обсуждаться версии о том, что новая позиция прокуратуры (связанный с экс-руководством края и близкими к нему силовиками крайпрокурор Яков Хорошев недавно был переведен в Новосибирскую область) смогла возникнуть в интересах новой губернаторской команды, якобы заинтересованной в смене доставшихся ей "по наследству" кланов, управляющих крупнейшими алтайскими городами.

В этой связи местные Телеграм-каналы даже обсуждали версию о том, что команда Дугина якобы уже готова пожертвовать Новиковым, отправив его в отставку (на настоящее время версия не подтвердилась).

Очередным доказательством новой политики местных силовиков в этой ситуации стал неожиданно полученное 26 декабря Яблоком письмо из крайпрокуратуры. В нем начальник отдела по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции, старший советник юстиции Виталий Овсянников сообщил: «Прокуратурой Октябрьского района г. Барнаула по результатам проверки установлены факты представления недостоверных сведений о доходах за 2016 г. Новиковым В.Г. В целях устранения выявленных нарушений 31.08.2018 г. в адрес главы администрации г. Барнаула прокуратурой района внесено представление, которое рассмотрено, удовлетворено, Новиков В.Г. привлечен к дисциплинарной ответственности в виде замечания».

В отличие от депутатов БГД, впрочем, краевая прокуратура в отношении экс-генерала не стала ни требовать его отставки, ни обращаться по поводу комического "наказания" в суд, а лишь посетовала на то, что "прокурор имеет право вносить представления об устранении нарушений закона. Должностные лица, в чей адрес они внесены обязаны рассмотреть данные представления, однако характер принимаемых мер они должны определять самостоятельно".

"Вот как всегда прокуратура рады бы, да полномочий не хватает", иронизирует в этой связи лидер алтайских яблочников Александр Гончаренко.

В этой связи в Яблоке вспомнили о том, что фамилию генерал-майора Новикова в СМИ ранее неоднократно называли в качестве конфидента бывшего губернатора, а ныне сенатора и орденоносца Александра Карлина.

"Может в этом разгадка непотопляемости генерала", - резюмирует в этой связи в своем заявлении Яблоко.

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