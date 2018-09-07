Генерал Новиков может стать новой целью кампании борьбы с коррупцией?

07.09.2018

Глава администрации Октябрьского района Барнаула генерал Вячеслав Новиков (в прошлом первый замначальника краевого главка МВД) может оказаться очередной целью антикоррупционной кампании, проводимой сейчас в Алтайском крае в рамках перераспределения властных полномочий (после ухода отсюда управлявшего им длительный срок тандема Александра Карлина и Сергея Локтева).

Во время работы в МВД о Новикове местные СМИ писали как о доверенном конфиденте Локтева – имя генерала тогда упоминалось в многочисленных публикациях о рейдерских скандалах и криминальных инцидентах. Например, большой общественный резонанс на Алтае имел крупный криминальный скандал, по итогам которого был фактически распущен (и воссоздан вновь) краевой Центр по противодействию экстремизму. Подопечных генерала из ЦПЭ первоначально подозревали в подготовке заказных убийств, торговле наркотиками и оружием (в итоге по делу осудили лишь одного из руководителей ведомства и по существенно смягченным обвинениям). Тем не менее, за осужденного впоследствии подполковника Василия Мандзюка – Новиков тогда документально поручился.

Несмотря на это, руководством края предполагалось тогда, что Новиков должен возглавить краевой главк МВД. Однако при создании института полиции решением Дмитрия Медведева генерал был уволен из МВД.

Вскоре потерявший работу Новиков был инкорпорирован на пост главы администрации одного из районов Барнаула – местные эксперты полагали, что его доверители готовили тогда генерала к назначению на пост сити-менеджера краевого центра. Однако, серия коррупционных скандалов с руководителями Барнаула, видимо, не позволила реализовать этот план.

Уход покровителей генерала в конце мая 2018 г., вероятно, вновь вывел его фигуру в число потенциальных отставников: Карлину и Локтеву, видимо, сейчас не до своего некогда доверенного подопечного. С момента отставки они ни разу не появлялись в публичном поле и недоступны для связи. При этом ряд Телеграм-каналов сообщали о том, что Локтев якобы временно покинул Россию, опасаясь последствий. А в отношении экс-губернатора в последние дни среди депутатов-единороссов в АКЗС стали распространяться слухи о том, что с него якобы взята подписка о невыезде (подтверждений этим разговорам у источников в силовых органах найти пока не удается).

Грядущие неприятности для Карлина и Локтева связывают с недавним арестом управляющего делами Карлина в краевом правительстве– экс-полковника МВД Алексея Белобородова, которого сейчас обвиняют в заключении госконтракта за взятку и который якобы готов давать показания на своих бывших кураторов.

В этих условиях в администрации Барнаула появился внесенный местным полицейским ведомством документ, в котором в адрес Новикова высказываются подозрения в нарушении антикоррупционного законодательства, сообщил на условиях анонимности источник в гордуме Барнаула. Представление якобы вменяет генералу ряд нарушений: регулярное использование в личных (семейных) целях служебного транспорта, а также недекларирование недвижимости (в одном из коттеджных поселков в Фирсово), в отношении которой он (и члены семьи) фактически осуществляли права собственности.

Вменяемые подозрения не выглядят впечатляющими – однако, реальная практика свидетельствует о том, что именно такие претензии на Алтае могут оказаться достаточными для формального прекращения карьеры чиновников. Например, можно вспомнить некогда всесильного начальника управления лесами Алтайского края Михаила Ключникова, потерявшего пост и едва избежавшего уголовного приговора на фоне скромных претензий в использовании в личных целях служебного вертолета.

В этой связи Телеграм-каналы обсуждают и перспективы сохранения своих постов актуальными шефами Новикова – сити-менеджером Сергеем Дугиным и его первым заместителем Вячеславом Франком. 7 сентября влиятельный канал Незыгарь в этой связи подчеркнул, что сейчас они всемерно пытаются повысить явку на губернаторские выборы 9 сентября, "понимая что это их последний шанс остаться на местах, а для Франка возможно и на свободе ". Проблемы последнего канал связывает с недавним демонстративно громко проведенном ФСБ арестом в ходе получения взятки руководителя МУП Горзеленхоз: "Это уже второй фигурант уголовных дел, напрямую подчинявшийся Франку и задержанный за беспредел за последний месяц".

В этой связи нельзя исключать, что нарастающие с каждой неделей антикоррупционные претензии к руководителям Барнаула могут быть связаны с желанием окружения губернатора Виктора Томенко "расчистить" по окончанию выборов краевой центр от доставшихся ему в наследство сомнительных кадров и посадить в эти кресла своих доверенных представителей.

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