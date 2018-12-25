Где-то в алтайской глубинке прошло землетрясение.

25.12.2018

Значительный по магнитуде подземный толчок магнитудой 3,9 балла был зафиксирован в 0.17 часов местного времени 25 декабря на северо-западе Алтайского края. О землетрясении заявил Алтае-Саянский филиал Единой геофизической службы РАН. Сейсмологи определили эпицентр толчка координатами 53.40 градуса северной широты и 80.85 градуса восточной долготы.

По указанным координатам на Алтае расположен равнинный участок, занятый преимущественно сельхозполями. Ближайший к нему населенный пункт – поселок Плотава в Баевском районе. Ближайший город – Камень-на Оби.

Камень-на-Оби и окружающая его на Алтае зона выделяется в сейсмическом режиме региона, как обособленная локальная область с возможностью предельных для Алтайского края 7-балльных землетрясений. За время наблюдений сейсмологами в районе Камня-на–Оби было зафиксировано 3 сильных землетрясения: в 1829 г.- 7 баллов, в 1964 г.- 6 баллов и 1965 г. – 7 баллов. Последнее землетрясение привело в городе к значительным разрушениям. Несколько десятилетий после этого строительство в проблемном городе велось с учетом его повышенной сейсмичности.

Главное управление МЧС по Алтайскому краю в сводке ситуаций, поставленных на контроль этого ведомства по состоянию на 7.30 утра 25 декабря, ничего не упоминает о каких-либо последствиях землетрясения (это событие не поставлено ведомством на контроль и вообще не привлекло его внимания). Ничего не сообщает по поводу значительного сейсмического события и правительство Алтайского края.

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