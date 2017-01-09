Фризен ушел в отставку накануне 70-летия.

09.01.2017

9 января стало известно об отставке "сильного человека" в администрации Барнаула – первого заместителя сити-менеджера Петра Фризена. Прямого сообщения от отставке Фризена на сайте горадминистрации нет, однако ее пресс-центр 9 января сообщает о том, что на ранее занимаемую им должность (первого заместителя главы администрации города, руководителя аппарата) назначен курировавший до этого градостроительство и земельные отношения замглавы администрации Вячеслав Франк.

Отставка Фризена состоялась накануне его 70-летия, отмечаемого 10 января. Ей предшествовали общественные дискуссии по поводу того – решится ли фактически прямо управляющий Барнаулом губернатор Александр Карлин сменить на этом посту чиновника-ветерана, с именем которого многие связывают работавшую в Барнауле "голосовательную машину".

Ранее власти неоднократно подписывали контракт с Фризеном на продление его полномочий, однако сейчас было решено отказаться от дальнейших его услуг.

Помимо отставки Фризена и назначении Франка, власти города сообщают еще об 11 перестановках и назначениях городских чиновников. Одна из них коснется бывшего ведомства Фризена - на должность председателя организационно-контрольного комитета горадминистрации теперь назначен ранее работавший главой администрации Центрального района Юрий Ереемеев. Начинавший свою политическую карьеру как оппозиционер, г-н Еремеев затем "перековался" и стал чиновником. На новых должностях он неоднократно проявлял себя как верный сторонник действующего режима, что, по-видимому, и стало поводом для его нового карьерного назначения.

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