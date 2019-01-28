ФНС в Алтайском крае отчиталась о росте собранных в 2018 г. налогов почти на 10%.

28.01.2019

Действующее в Алтайском крае управление ФНС отчиталось о росте собранных в 2018 году налогов на 9,3% (к показателям предыдущего года). В стоимостном выражении объем собранных налогов составил 133 млрд рублей.

Увеличение налоговых сборов произошло почти исключительно за счет ужесточения фискальной политики, активно проводимой в прошлом (и продолженной в текущем) годах по инициативе Кремля. Так, на фоне столь значимого увеличения налогового изъятия, рост валового регионального продукта в (ВРП) в крае 2018 г. оценивался правительством региона лишь в скромнейшие 0,5% (вероятно, в реальности рост ВРП окажется меньше этой цифры).

Обращает на себя внимание, что лишь 61 млрд рублей из собранных средств осталось в региональном и местных бюджетах.

В основном рост налоговых сборов в 2018 г. был обеспечен за счет налога на прибыль организаций на 16,8% (+ 2,27 млрд рублей), налогов со специальными налоговыми режимами - на 11% (+ 513 млн рублей).

Также выросли сборы налогов на имущество – на 4,5% (+430 млн рублей).

Весьма значителен рост налогов, собираемых с физических лиц. На 12,3% выросли сборы налога на доходы физических лиц (+2,788 млрд рублей).

А поступления страховых взносов, администрируемых ФНС России выросли на 16,4% (+6,9 млрд рублей).

Нет комментариев