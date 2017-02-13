ФНС начала расширенную проверку Эвалара и его СМИ.

13.02.2017

О начале объемной проверки группы Эвалар расположенными в Алтайском крае подразделениями Федеральной налоговой службы сообщило 13 февраля одно из эваларовских СМИ – газета Бийский рабочий.

ФНС проверяет Эвалар на правильность и своевременность исчисления и уплаты налогов (НДС, налог на доходы физических лиц, налог на прибыль организации, налог на имущество, а также транспортный и земельный) за 2015 год. "Налоговики уже направили на предприятие перечень документов, которые компания «Эвалар» должна предъявить проверяющим _ учетную политику предприятия, главную книгу, штатное расписание, оборотно-сальдовую ведомость, план счетов бухгалтерского учета, а также приказы о приеме и увольнении должностных лиц компании", - пишет издание.

Интерес налоговиков вызвали договоры Эвалара, заключенные с рядом предприятий медиаотрасли: московскими рекламными агентствами Арена-Меджик Бокс, Студия Специальных Проектов, 171 Меридиан, питерским агентством интернет-рекламы ИА Риалвеб, группой Айньюс Арама Габрелянова и прочими.

Издание подчеркивает, что в ходе проверки особое внимание налоговиков привлечено к эваларовским СМИ (Сибирская медиа группа, СМГ). "Налоговые проверяющие просят предоставить полную информацию о видах услуг оказанных предприятию «Сибирской медиа группой», а также иные документы, подтверждающие их фактическое выполнение", - пишет в этой связи газета.

Ранее другие эваларовские СМИ уже сообщали о налоговых проверках отдельных медиа-проектов предпринимательской семьи Прокопьевых. В прозвучавших тогда заявлениях причина этого прямо связывалась с неожиданно возникшим в ноябре 2016 г. конфликтом собственника Эвалара с губернатором Алтайского края Александром Карлиным. Причины конфликта остались полностью не прояснены. Высказывались мнения о том, что сын основной собственницы Эвалара – молодой депутата Госдумы Александр Прокопьев мог участвовать в кампании против губернатора, также в консультациях по подбору его преемника в АП. Пиарщики Карлина, в свою очередь, вбросили версию о том, что глава региона отказал Эвалару в бюджетных дотациях бизнесу на сумму 0,5 млрд рублей (предположительно, по программе компенсации банковской ставки по кредитам).

Накануне Нового года состоялась закрытая встреча Карлина и Прокопьева, после которой на некоторое время острота противостояния была сглажена. Однако, вскоре критика губернатора вновь появилась в изданиях СМГ, а затем продолжились и налоговые проверки.

Новая тотальная проверка не сопровождается со стороны медиа Эвалара экзальтированными призывами в защиту свободы слова. Бийский рабочий лишь замечает, что в 2016 году налоговики уже проводили плановую проверку Эвалара. "Чем обусловлен такой интерес, непонятно. Ведь Бийский фармгигант является одним из крупнейших налогоплательщиков Алтайского края. Ежегодные отчисления составляют более одного миллиарда рублей", -резюмирует издание. Объем реализации, с которых платится сумма "более одного млрд рублей", при этом не уточняется, эваларовские СМИ сообщали, что в 2013 году он составлял 9 млрд рублей.

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