Fitch не ухудшило рейтинги дефолта для Алтайского края.

13.06.2017

Авторитетное международное рейтинговое агентство Fitch подтвердило рейтинги дефолта эмитента (РДЭ) для Алтайского края. Долгосрочные РДЭ и в иностранной и в национальной валюте для этого сибирского региона подтверждены на предыдущем уровне - "BB+" (прогноз - "стабильный"), краткосрочный РДЭ подтвержден на уровне "B".

Неофициально достаточно благоприятные международные рейтинги, получаемые одним из наиболее бедных российских регионов, эксперты связывают преимущественно с долгосрочной консервативной политикой, которой придерживается руководство финансового блока краевых властей (стабильный курс на ограничение дефицита бюджета и, соответственно, заимствований).

"BB", а тем более "B" в рамках рейтинговой шкалы Fitch, однако, относятся к категории уже не инвестиционных, а более проблемных спекулятивных рейтингов. Рейтинг уровня BB означает, что существует возможность развития кредитных рисков, особенно в результате негативных экономических изменений, которые могут произойти со временем. Однако при этом носителю рейтинга могут быть доступны альтернативные ресурсы в сфере экономики или финансов, позволяющие им выполнить свои финансовые обязательства. В итоге ценные бумаги, которым присвоены рейтинги данного уровня, все-таки расцениваются как инвестиционные (хотя и несущие повышенный риск).

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