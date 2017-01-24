Федеральный центр приостановил финансирование проекта Барнаул – горнозаводской город.

24.01.2017

Такой вывод делают 23 января Вести22 по итогам озвученных на заседании Общественного совета сити-менеджером Барнаула Сергеем Дугиным итогов по его реализации.

По словам главы горадминистрации, в 2017 году в рамках создания туркластера планируется начать строительство новой набережной Оби, ещё одной лестницы, ведущей в Нагорный парк, а также обустройство самого парка.

При этом градоначальник уточнил, что финансировать эти работы в Барнауле придётся за счёт собственных средств. Это будут деньги краевого и городского бюджетов, а также частного бизнеса, заявил Сергей Дугин. Причины выхода из участия в проекте федеральных властей при этом Дугин при этом прокомментировал довольно-таки невнятно, официальные информационные каналы городских и краевых властей также умалчивают об этом решении.

"У нас федеральная программа в этом году закончилась, она не только у нас, она по России закончилась. Но с 2019 г. обещали там по предварительным разговорам, ну, доживем - увидим... Но у нас есть заделы, есть продолжение в этом году. И набережную, Нагорный парк и лестницу мы будем уже делать за счет собственных средств. Это и бюджет города, и бюджетные краевые средства и, наверное, и бизнес здесь поучаствует," - заявил Дугин.

Точные объёмы теперь уже собственных финансовых вложений в программу неизвестны, отмечают Вести22, поскольку проектную документацию только начали разрабатывать и даже предварительные цифры могут быть озвучены только через месяц.

Проект по созданию туристического кластера реализуется в Барнауле уже 2 года. За это время вложено около 700 миллионов рублей из федеральной казны и по 100 миллионов выделялось из краевого и городского бюджетов. В ходе реализации программа неоднократно подвергалась публичной критике городской общественности за непродуманность и разбазаривание бюджетных средств.

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