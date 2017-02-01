ФАС в суде понизил тарифы на тепло, завышенные командой губернатора в интересах крупнейших энергокомпаний в Алтайском крае.

01.02.2017

Сообщение, рассказывающее историю о завышении крупнейшими энергокомпаниями Алтайского края тарифов на тепло (при потворстве этому губернаторской команды) распространила 1 февраля ФАС России. Завышенные тарифы на тепловую энергию сначала были отменены ФАС, а затем ведомству пришлось отстаивать свою правоту в суде. Любопытно, что противником ФАС в Арбитражном суде Москвы, настаивавшем на сохранении завышенных тарифов, были даже не владеющие крупнейшими ТЭЦ на Алтае столичные олигархические структуры, а вотировавшие их аппетиты люди местного губернатора.

В итоге процесса суд подтвердил законность приказа антимонопольного органа, однако не исключено, что действующие в интересах олигархов алтайские чиновники могут попробовать снова опротестовать это решение или попытаться саботировать его выполнение.

Началом тяжбы стал проведенный весной 2016 года ФАС России мониторинг установленных тарифов на комбинированную выработку по регионам России. Тогда Антимонопольная служба выявила превышение уровней тарифов на тепловую энергию при принятии решений органом регулирования в Алтайском крае. В крае таким органом является управление по государственному регулированию цен и тарифов (его куратором является первый вице-губернатор Сергей Локтев).

Представители общественности в Алтайском крае тогда также высказывали сомнения в обоснованности резко возросших теплотарифов, в медиа и соцсетях высказывались подозрения в том, что они могли быть одобрены руководством края в рамках коррупционной заинтересованности. Однако, информация о том, что тарифы посчитало необоснованными также и ФАС, на Алтае была не известна.

Выявив превышение тарифов, ФАС приказом предписала Управлению Алтайского края по государственному регулированию цен и тарифов отменить принятые решения на 2 полугодие 2016 года и утвердить новые тарифы для станций, работающих в режиме комбинированной выработки в рамках предельных уровней, которые были установлены антимонопольным ведомством.

Открытый полный список компаний, которых ФАС уличила в завышение тарифов, ведомством не публикуется. Однако, название приказа ФАС позволяет сделать вывод о том, что в их число должны были, как минимум, попасть крупнейшие энергокомпании этого региона – владеющая ТЭЦ-3 в Барнауле СГК олигарха Андрея Мельниченко, владеющая ТЭЦ в Бийске Бийскэнерго, конечным бенефициаром которой считают федерального министра Михаила Абызова, а также владеющая через собственность на Алтайкокс ТЭЦ в Заринске НЛМК олигарха Владимира Лисина.

Справка: Приказ ФАС России от 29.06.2016 № 863/16 «Об отмене решений Управления Алтайского края по государственному регулированию цен и тарифов от 24.03.2016 № 33 «О внесении изменений в решение Управления Алтайского края по государственному регулированию цен и тарифов от 26.11.2015 № 558», от 24.11.2015 № 508 «Об установлении тарифов на тепловую энергию, производимую в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии на коллекторах источника тепловой энергии акционерного общества «Бийскэнерго», на 2016-2018 годы», от 24.11.2015 № 476 «Об установлении тарифов на тепловую энергию, производимую в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии на коллекторах источника тепловой энергии открытого акционерного общества «Алтай-Кокс», на 2016-2018 годы», от 26.11.2015 № 556 «Об установлении тарифов на тепловую энергию, производимую в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии на коллекторах источника тепловой энергии акционерного общества «Барнаульская ТЭЦ-3», на 2016-2018 годы».

За завышенные тарифы энергокомпаний вступились люди губернатора Алтайского края. Краевое управление по государственному регулированию цен и тарифов оспорило приказ ФАС России в суде. Однако, Арбитражный суд Москвы в удовлетворении этого требования отказал. Таким образом, нормативно-правовой документ антимонопольной службы был признан законным, резюмируют в антимонопольном ведомстве.

«ФАС России активно проводит мониторинг и «ревизию» решений региональных тарифных органов. Есть несколько примеров, когда отмена таких решений приводило к тому, что для потребителей были снижены тарифы. Кроме того, наличие положительной судебной практики станет еще одной составляющей, которая позволит прийти к единообразию правоприменения», - прокомментировал итоги судебного процесса заместитель руководителя ФАС России Виталий Королев.

Данные о том, какие конкретно тарифы опротестованы в суде (и в каком размере) ФАС не приводит. Неясно также смирится ли управляющий Алтайским краем тандем губернатора Александра Карлина и его первого заместителя Локтева со своим поражением – или продолжит интриги в интересах энергетических олигархов. Поэтому на сегодня пока сложно предсказать реальные практические последствия решения московского арбитража для жителей значительной части Алтайского края.

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