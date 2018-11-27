ФАС пытается опротестовать ноябрьское повышение тарифов на тепло в Барнауле.

27.11.2018

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) пытается добиться отмены правительством Алтайского края ноябрьского повышения цен на тепло и горячее водоснабжение в Барнауле. Решение о подорожании тепла было принято здесь с начала ноября. В интересах контролирующей этот рынок в краевом центре Сибирской генерирующей компании (СГК) тарифы были экстренно повышены на 2,68% на последние два месяца 2018 года.

Внеочередное повышение губернаторской командой самых значимых тарифов, формирующих до двух третей общей массы коммунальных платежей, вызвало в Алтайском крае существенное общественное напряжение и стало поводом для эмоциональных дискуссий.

В этой обстановке попытка ФАС вмешаться в этот процесс выглядит своего рода реакцией на общественное недовольство. Ведомство при этом подчеркивает сугубо формальный характер своих действий, ссылаясь на нарушение чиновниками алтайского правительства норм федерального законодательства. Также оно подчеркивает, что неправомерный рост тарифов был здесь не только в Барнауле, но еще в двух городских поселениях – Славгороде и ЗАТО Сибирский и в селе Кусак.

Ситуация вокруг инициативы ФАС, однако, носит довольно странный и противоречивый характер.

Вопреки обычной практике, речь, по-видимому, идет о решении, сформулированном, не столько действующим в Алтайском крае региональном управлением этой службы, сколько о решении представителей центрального аппарата ФАС.

Сам текст документа – предписания ФАС России Управлению Алтайского края по государственному регулированию цен и тарифов до 1 декабря 2018 года отменить решения по корректировке тарифов на тепловую энергию, водоснабжение и водоотведение для унитарных предприятий региона - недоступен.

Однако, информационное сообщение о его принятии опубликовано 26 ноября на федеральном сайте ФАС. При этом управлении ФАС в Алтайском крае в своих многочисленных публикациях за эти дни ничего не сообщает о каких-либо своих действиях по ноябрьскому повышению тарифов на тепло и горячую воду в столице сибирского региона.

В вышедшем сообщении ФАС нет также никаких ссылок на проведенные по этому поводу его представительством в Алткрае расследовании, а комментарии по алтайскому тарифу принадлежат лишь двум высокопоставленным чиновникам центрального аппарата ФАС.

В этой ситуации в федеральных медиа появились странные публикации – ссылаясь на последнее решение ФАС, их авторы делают явно не основанные на официальной публикации ФАС смелые выводы и дают политические оценки. Так, ИА SM News со ссылкой на ФАС фактически обвиняет в тарифном скандале врио начальника управления по госрерулированию цен и тарифов Сергея Родта и даже пророчит его увольнение. "При утверждении на должность руководителя краевого управления по тарифам Сергея Родта, именно ФАС отказал в согласовании его кандидатуры с губернатором Виктором Томенко. Сергей Родт, более 10 лет возглавлявший тарифное ведомство, был вынужден написать заявление об отставке", - пишет издание.

Глава алтайского тарифного ведомства действительно имел в Алтайском крае неоднозначную репутацию одного из доверенных конфидентов участника длительное время управлявшего этим регионом тандема - Сергея Локтева. В этой связи деятельность Сергея Родта по повышению тарифов здесь неоднократно жестко критиковалась – чиновника подозревали в том, что он действует в интересах компаний коммунальной сферы. Однако, о каком-либо актуальном "заявлении об отставке" по стороны Родта на Алтае ничего неизвестно – чиновник на сегодняшний день по-прежнему занимает кресло руководителя тарифного ведомства в статусе временно исполняющего свои обязанности.

Тем не менее, уже сегодня ФАС уверенно рекламирует существенные положительные последствия своего последнего решения для населения Алтайского края. «После того, как региональный тарифный орган отменит свои решения, тарифы для потребителей нескольких муниципальных образований Алтайского края снизятся, по нашим расчетам, в среднем до 4%», - комментирует последствия этого решения заместитель руководителя ФАС России Виталий Королев.

Свою уверенность оно основывает на том, что по данным ФАС Управление Алтайского края по государственному регулированию цен и тарифов незаконно включило расчетную предпринимательскую прибыль в тарифы ряда ГУПов и МУПов (МУП «Энергетик» в Барнауле, МУП «Водоканал г. Славгорода», МУП «Кусакское», а также муниципальному унитарному предприятию ЗАТО Сибирский Алтайского края).

«Напомним, что расчетная предпринимательская прибыль до 2018 года расходовалась ГУПами и МУПами по своему усмотрению — у них не было обязанности направлять ее на повышение своей эффективности. После принятия в 2017 году постановления Правительства Российской Федерации при расчете тарифов на будущие периоды она не учитывается, что позволит снижать тарифы или сдерживать их рост», - заявил в этой связи начальник Управления регулирования в сфере ЖКХ ФАС России Алексей Матюхин.

Недоступность полного текста документа ФАС, однако, делает невозможным оценку степени проработанности его аргументов. В этой связи невозможно на сегодня оценить и то, как отреагирует алтайское правительство на призыв ФАС снизить тарифы.

Во времена губернаторства Александра Карлина ведомство Родта традиционно выдерживало в таких конфликтах с федералами линию на ведение максимально длительных судебных споров – даже в ситуациях, когда его позиция была фактически обречена на поражение. Возможно, это было связано с личной позицией экс-губернатора, любившего рассматривать себя как выдающегося юриста современности.

Его преемник Виктор Томенко пока не обозначил ясной позиции по таким вопросам. Не утвержденный до сих пор им на своем посту Сергей Родт последнее время явно искал в этой связи "подходы" к новому шефу. Например, несколько недель назад он публично предложил Томенко существенно повысить энерготарифы для населения края, взяв курс на отмену системы т.н. "перекрестного субсидирования" и льготного энерготарифа для владельцев жилья с электроплитами. Губернатор тогда в целом поддержал сомнительные предложения, однако заявил о несвоевременности их оперативной реализации.

Неясная ситуация, однако, должна проясниться до конца текущей недели – срок данный ФАС властям Алтайского края на раздумья, истекает уже 1 декабря.

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