Еще одна районная организация СР в Алтайском крае заявила об отказе в доверии руководству партии из-за решения о поддержке Путина.

12.02.2018

Заявление об отказе в доверии руководству партии Справедливая Россия из-за ее решения поддержать планы Путина на продление своих полномочий на выборах в марте прозвучало 12 февраля на прошедшей в Барнауле пресс-конференции баллотирующегося в президенты РФ от КПРФ Павла Грудинина.

Ранее открытое письмо с таким же содержанием от лица организации СР в Новичихинском районе распространил ее лидер Иван Новиков. Эсеры из алтайской глубинки оценивали итоги 18 лет правления Путина как "неэффективные". Они характеризовали перспективы продолжения его правления, как "путь дальнейшего обнищания народа, «варварской оптимизации» всех достижений и социальных гарантий".

В ответ на это руководство краевой парторганизации СР оперативно исключило Новикова из партии, а его организация была объявлена "фактически недействующей".

По словам Новикова, после публикации открытого письма он получил большое количество звонков с выражением поддержки от товарищей – руководителей организаций СР на местах, а неофициально поддержку его позиции выражали и ряд руководителей краевой организации СР. Однако, никто из них не решался высказаться против курса на поддержку Путина открыто.

Однако, 12 февраля такое заявление на встрече с Грудининым сделал возглавляющий парторганизацию СР в Павловском районе Александр Басалаев. 42-летний ветврач и агропредприниматель, начинавший некогда свою политическую карьеру в качестве активиста близких к КПРФ молодежных организаций, подчеркнул, что его товарищи по партии сегодня также не согласны с курсом на поддержку Путина и выразил ее в адрес Грудинина.

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