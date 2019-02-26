Эвалару удалось завлечь Медведева на свой новый завод?

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О том, что премьер Дмитрий Медведев намерен посетить в Бийске новое производство БАДов группы Эвалар сообщает 26 февраля сайт ИД Алтапресс. Источником информации назван оставшийся анонимным чиновник в правительстве этого региона. Сроки визита премьера в Алтайский край при этом не уточняются – говорится лишь о том, что поездка планируется в 2019 году.
Сам Эвалар в принадлежащих ему на Алтае многочисленных СМИ ничего не сообщает о планах завлечь Медеведева на свое новое производство.
Ранее говорилось о том, что годовая мощность этого амбициозного нового проекта крупнейшего российского производителя БАДов рассчитана на выпуск 6 млрд таблеток. Формальное открытие нового производства может быть совмещено с приездом туда российского премьера.
В медиа-сфере Алтая также ранее циркулировала версия о том, что вылившийся в информационные войны конфликт между экс-губернатором края Александром Карлиным и контролирующей Эвалар предпринимательской семьей Прокопьевых в 2017-2018 гг. мог возникнуть именно вокруг этого проекта. Близкие к экс-губернатору пиарщики намекали тогда на то, что Карлин якобы отказался выделить из регионального бюджета порядка 0,5 млрд рублей (предположительно, по программе финансирования за счет бюджета части банковских кредитных ставок).
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