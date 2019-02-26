Эвалару удалось завлечь Медведева на свой новый завод?

26.02.2019

О том, что премьер Дмитрий Медведев намерен посетить в Бийске новое производство БАДов группы Эвалар сообщает 26 февраля сайт ИД Алтапресс. Источником информации назван оставшийся анонимным чиновник в правительстве этого региона. Сроки визита премьера в Алтайский край при этом не уточняются – говорится лишь о том, что поездка планируется в 2019 году.

Сам Эвалар в принадлежащих ему на Алтае многочисленных СМИ ничего не сообщает о планах завлечь Медеведева на свое новое производство.

Ранее говорилось о том, что годовая мощность этого амбициозного нового проекта крупнейшего российского производителя БАДов рассчитана на выпуск 6 млрд таблеток. Формальное открытие нового производства может быть совмещено с приездом туда российского премьера.

В медиа-сфере Алтая также ранее циркулировала версия о том, что вылившийся в информационные войны конфликт между экс-губернатором края Александром Карлиным и контролирующей Эвалар предпринимательской семьей Прокопьевых в 2017-2018 гг. мог возникнуть именно вокруг этого проекта. Близкие к экс-губернатору пиарщики намекали тогда на то, что Карлин якобы отказался выделить из регионального бюджета порядка 0,5 млрд рублей (предположительно, по программе финансирования за счет бюджета части банковских кредитных ставок).

Нет комментариев