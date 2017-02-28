Эвалар заявил о двух мегаинвестпроектах за пределами Алтайского края.

28.02.2017

СМИ группы Эвалар, производственные мощности которой до сего времени располагались в Алтайском крае, анонсируют ее первые крупные инвестпроекты за пределами региона происхождения.

С этой целью руководитель (и основной собственник) Эвалара Лариса Прокопьева 27 февраля на Российском инвестиционном форуме в Сочи подписала соглашение об инвестиционном партнерстве с губернатором Тюменской области Владимиром Якушевым.

В рамках проекта заявлена возможность строительства в Тюменской области высокотехнологичного комплекса по производству фармсубстанций и переработке сырь, стоимостью порядка 3-4 млрд рублей. При этом конкретные обязательства тюменских властей по отношению к потенциальному инвестору, вероятно, пока не определены - никакой информации на этот счет в заявлении не содержится. Более того, заявляется, что первым этапом реализации проекта стороны называют лишь разработку "дорожной карты" проекта, который определит порядок и сроки его реализации.

Заявление г-жи Прокопьевой стало неожиданным - в настоящее время «Эвалар» уже достраивает на промплощадке в Бийске новый завод по производству готовых лекарственных форм. Стоимость этого инвестпроекта, рассчитанного на запуск в 2018 году, оценивалась примерно в 5 млрд рублей, а расчетная производственная мощность должна была позволить утроить выпуск продукции.

При этом ряд экспертов в условиях текущего падения емкости российского рынка (грозящей перейти в затяжную депрессию) оценивали уже имеющиеся планы Эвалара как весьма смелые. Заявка о новом мегаинвестпроекте в этой ситуации оказалась совершенно неожиданной.

Сама Прокопьева поясняет интерес к совместному с тюменскими властями проекту в крайне обтекаемых выражениях: "это новый этап развития компании, которая заинтересована в расширении географии инвестиционных проектов".

«Активное расширение географии федеральных поставок, а также усиление экспортной составляющей (сегодня мы поставляем продукцию в 24 страны мира) - ставят перед нами вопрос о развитии производственных мощностей и инфраструктуры бизнеса. Первым шагом в этой области мы видим строительство высокотехнологичного комплекса по производству фармсубстанций в Тюмени», - цитируют ее высказывание эваларовские СМИ.

Помимо этого, основная собственница Эвалара сообщила о планах вынести за пределы Алтайского края основные логистические потоки своей группы. Для этого компания рассматривает возможность строительства в европейской части России логистического хаба, который позволит снять нагрузку с площадок на Алтае и снизить издержки при работе с Европой.

Анонсы новых инвестпроектов одной из крупнейших в Алтайском крае частных компаний прошли на фоне ее конфликта с губернатором этого региона, возникшем с ноября 2016 года. Причины конфликта, вылившегося в волну критики Александра Карлина в эваларовских СМИ и взаимные публикации очернительских статей в федеральном медиа-поле, остались окончательно не проясненными. Примечательно, что основным полем критики губернатора эваларовскими пропагандистами при этом выступали как раз претензии к инвестполитике в Алтайском крае, традиционно страдающем от недостатка новых эффективных проектов развития.

Эксперты указывали на то, что в возникновении информационной войны могли сыграть свою роль политические амбиции сына собственницы Эвалара - депутата Госдумы Александра Прокопьева, болезненно воспринятые пожилым губернатором, имеющим на Алтае репутацию человека крайне подозрительного и мстительного. Пиарщики Карлина, в свою очередь, вбросили версию о том, что Эвалар получил от главы края отказ проспонсировать из бюджета на сумму 0,5 млрд рублей свой бийский инвестпроект (предположительно, в форме компенсации части банковской ставки по кредитам).

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