Эвалар вновь перенес ввод нового мегапроизводства фармпрепаратов - на 2019 год.

11.09.2018

Крупнейший в России производитель биологически активных добавок Эвалар перенес запуск крупного нового производства фармпрепаратов в Бийске на первый квартал 2019 года. Об этом сообщает Коммерсант-Сибирь.

Это уже не первое решение о переносе сроков ввода эваларовского мегапроекта – ранее производитель БАДов сообщал о планах ввести новое производство в эксплуатацию к 2018 году, позднее сроки были сдвинуты на лето 2018 года.

«Перенос даты пуска производства связан с тем, что увеличились сроки валидации оборудования в связи с внедрением новых форм выпуска лекарственных средств. Строительство и отделка производственного комплекса завершены, в настоящее время ведутся монтаж оборудования и пуско-наладочные работы»,— пояснила компания изданию новый решение о новой отсрочке.

На фото: провозгласивший курс на развитие высокотехнологичной промышленности новый губернатор Алтайского края Виктор Томенко и публичное лицо владеющей Эваларом семьи – депутат Госдумы Александр Прокопьев.

Новое крупнейшее для Алтая за последние десятилетие фармпроизводство (оценочной инвестиционной емкостью 5 млрд рублей) предназначено для выпуска лекарственных препаратов, его максимальная мощность составит 6 млрд таблеток и капсул в год. Первым будет запущен участок лекарственных препаратов из растительного сырья. «В течение 2019 года будет вестись монтаж и тестирование оборудования на участке лекарственных препаратов из синтетического сырья, который будет запущен в первом квартале 2020 года»,— цитирует газета полученный ответ.

ЗАО «Эвалар» — крупнейший в России производитель БАДов, его доля на рынке в последние годы оценивалась в 14-17%. Выручка компании за 2017 год составила 8,1 млрд руб., чистая прибыль — 1,5 млрд руб. Считается, что контроль над компанией осуществляет предпринимательская семья Прокопьевых. По данным «СПАРК-Интерфакс», 95,83% в уставном капитале компании принадлежит 23 гражданам России, еще 4,17% — НПК «Алтай».

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