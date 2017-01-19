Эвалар сообщил о 24-процентном росте продаж в 2016-ом на фоне общего падения рынка.

19.01.2017

18 января крупнейший российский производитель БАДов – группа Эвалар - сообщила в принадлежащих ей на Алтае СМИ о 24-процентном росте выручки в 2016 году (к показателям предыдущего года). Валовый объем выручки компании при этом не оглашается.

Столь значимый рост продаж Эвалара был отмечен на фоне общего падения товарооборота в России (ожидаемая цифра за 2016 г. – до 5%) и падения продаж на 1% на рынке БАДов (по данным DGM-групп).

Беспрецедентный для современной экономики России рост продаж в компании связывают с освоением новых ниш. Среди них ее представители называют прежде всего три сегмента. Во-первых, это курс на продвижение на рынок дешевых отечественных аналогов резко подорожавших из-за падения курса рубля иностранных БАДов и лекарственных средств. Во-вторых, это освоение максимально финансово емкого столичного рынка (его доля в общем объеме продаж группы за 2016 год увеличилась с 23 до 29%). В-третьих, это работа с удаленными рынками и потребителями – через резко нарощенную в 2016 г. структуру интернет-продаж и продвижение товара на рынки 22 стран.

На ближайшие годы Эвалар заявил о намерении реализовать многомиллиардную инвестпрограмму, призванную втрое увеличить его потенциальные производственные мощности. В ходе ее реализации в конце 2016 г. у него возник конфликт с губернаторской командой, управляющей территорией основного производственного присутствия группы – Алтайским краем. Причиной, как сообщали губернаторские пиарщики, стало желание бизнесменов получить полмиллиарда рублей из бюджета (предположительно, по программе компенсации банковской ставки по кредитам). Эваларовские СМИ несколько недель активно критиковали чиновников, однако в конце декабря состоялась закрытая встреча представителя группы с губернатором Александром Карлиным и между чиновниками и бизнес-структурой было установлено перемирие.

Нет комментариев