Эвалар представил новый медиапроект – ИА Толк.

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15 октября медиа-группа Эвалара (Сибирская медиа-группа, СМГ) в своих изданиях публикует презентационные материалы своего нового проекта – сайта Толк (tolknews.ru). Так, имеющее неофициальный статус ведущего медиа СМГ ИА Политсиб.ру сообщает о том, что сайт Толк будет издавать одноименное информационное агентство (оно зарегистрировано в сентябре 2017 г.) При этом содержание нового медиа-проекта описывается как максимально широкое ("оперативно освещает все сферы жизни края и страны – от политики до происшествий, от общественных проблем до культурных событий"), что во многом повторяет уже работающие в составе СМГ интернет-медиа. Ghb 'njv cообщается, что новый проект будет делать упор на мультимедийность представления информации.
Представляя новый сайт, Эвалар, по-видимому, пытается "затушевать" свой контроль над ним – в публикациях полностью обходится вопрос учредителя нового медиа-проекта. Нет прямой информации о собственниках сайта и на нем самом.
Однако, можно твердо говорить о наличии его зависимости от медиа-империи крупнейшего российского производителя БАДов – в качестве гендиректора сайта указан возглавляющий СМГ Андрей Абрамов, а адрес редакции сайта соответствует адресу офиса СМГ в Барнауле. Главным редактором нового сайта указана работающая в СМГ 26-летняя Нина Гюнтер, на сайте Толка также опубликованы фамилии еще семи работающих в нем журналистов, фотографа и корректора. Это позволяет рассматривать новое издание как обладающее одной из наиболее значительных по штату редакций среди алтайских интернет-проектов.
На фото: Нина Гюнтер – новый главред нового сайта СМГ (фото из аккаунта ВК).← Назад
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