Эвалар, помирившись с Карлиным, продолжает жаловаться на налоговое давление.

16.01.2017

СМИ, принадлежащей Эвалар медиа-группы (Сибирская медиа-группа, СМГ), издаваемые в Барнауле и Бийске, продолжают публикации о давлении со стороны ФНС на эти структуры.

Первое заявление о массовых проверках налоговиков эваларовских СМИ было озвучено в декабре. Тогда его спикер – один из контент-менеджеров СМГ Михаил Гундарин – прямо связывал проверки ФНС с серией публикаций эваларовцев с негативными отзывами об управляющей Алтайским крае команде (вот уже более десятилетия возглавляемой губернатором Александром Карлиным). В ответ пиарщики Карлина на контролируемых ими интернет-ресурсах заявили, что причиной информационной войны стал отказ команды Карлина Эвалару в бюджетных деньгах в размере полумиллиарда рублей (предположительно, по программе компенсации банковской ставки по кредитам).

Однако, накануне Нового года Карлин провел встречу за закрытыми дверями с сыном собственницы Эвалара – депутатом Госдумы Александром Прокопьевым, после чего СМГ тут же прекратила кампанию критики.

В ФНС, однако, оказалась не столь расторопны – несмотря на мир между чиновниками и бизнесменами, проверки в январе 2017 года были продолжены. В январе компании, обеспечивающие вещание телепроекта СМГ в ряде городов Алтайского края получили пять требований из Межрайонной инспекции по крупнейшим налогоплательщикам, настаивающих на передаче им документов за 2014-16 гг.— договоров, контрактов, счетов, соглашений, актов.

"А такое без заказа, конечно, не делается. Продолжают кошмарить бизнес…", - возмущается затронувшей интересы Эвалара ситуацией г-н Гунарин. Он полагает, что январские требования ФНС являются "новым подтверждением намеренно направленного, избирательного внимания". Спикер СМГ также делает вывод о том, что "учитывая специфику компаний и их территориальный охват — можно говорить о том, что пытаются помешать распространению информации по всему региону".

Впрочем, если в предыдущем заявлении вина за проверки возлагалась на людей губернатора, сейчас Эвалар выдвигает претензии исключительно к чиновникам ФНС и требует "головы" виновного в продолжающихся в даже изменившейся ситуации проверках. "Чем вызваны требования налоговиков – по сути, внеплановая налоговая проверка? Кто именно – лично – отдавал распоряжение о таких проверках, пусть именно этот человек ответит о причине их проведения", - пафосно вопрошает контент-менеджер.

В финале предыдущего заявления представитель СМГ пообещал жителям Алтайского края новую информацию, описывающие печальные итоги вот уже почти 12-ти лет управления регионом командой Карлина. Обещание, оцененное тогда людьми губернатора как открытая угроза, впрочем, так и осталось невыполненным. В финале нового заявления угрозы прозвучали вновь – но на этот раз уже исключительно в адрес чиновников ФНС. Гундарин утверждает, что в СМГ "намерены освещать каждый шаг налоговиков. Называть их фамилии. Комментировать действия. Конечно, направлять соответствующие запросы и прибегать к защите закона".

Нет комментариев