Эвалар избавился от скандального пиарщика во главе своей медиа-группы.

21.02.2017

Скандально известный пиарщик Алексей Попеко покинул пост руководителя медиа-группы Эвалар (Сибирская медиа-группа, СМГ). Об этом сообщают 21 февраля входящие в СМГ СМИ. Формальным поводом для ухода Попеко названо завершение его контракта. Впрочем, возможно это объяснение носит дипломатический характер. Так, еще совсем недавно - 6 февраля - издания СМГ циркулярным образом публиковали большое интервью г-на Попеки, в котором он пафосно рассказывал об итогах2 016 года и расточал похвалы руководимым им медийным проектам. Уже тогда первое появление ранее предельно непубличного пиарщика (руководит СМГ с июня 2015 г.) спровоцировало читателей эваларовских СМИ, которое на форумах стали припоминать топ-менеджеру семьи Прокопьевых ранее высказанные в его адрес криминальные подозрения.

А вскоре в Горном Алтае был арестован (и этапирован во Владивосток) пиарщик Илья Митькин, имеющий неформальную репутацию "крестного отца" Попеки и ряда других неоднозначных деятелей.

Ставшая достоянием публичности часть деятельности Попеко начиналась в Саратовской области, где он занимался пиар-проектами. Этот период жизни пиарщика завершился скандалом с многочисленными обвинениями со стороны их тогдашнего патрона. Затем работа была перенесена в Архангельскую область, где при губернаторе Илье Михальчуке Попеко был ответственен за областное агентство по печати и СМИ. Считается, что к этому времени он уже входил в группировку Митькина. Ряд СМИ называли эту группу ОПГ "Чужие", однако какие-либо данные о ее разработке силовиками и претензиях к ней публично никогда не обнародовались.

Следующий этап жизни Попеко был связан с Приморским краем, где он был заместителем главного редактора телеканала «ОТВ-Прим», а затем директором департамента информационной политики Приморья. В отношении деятельности пиарщика в Приморье также высказывались подозрения в масштабных злоупотреблениях бюджетными средствами, однако до предъявления ему конкретных обвинений дело там до сих пор не дошло.

Появление Попеко полтора года назад на посту руководителя СМГ на Алтае стало достаточно неожиданным. С одной стороны, его назначение мог пролоббировать Илья Митькин, в 2004-2005 году работавший в Барнауле советником Михаила Евдокимова. С другой стороны, привлечение на столь значимую должность человека со столь бурной и чреватой будущими неожиданностями биографией было довольно-таки неочевидным решением для семьи Прокопьевых, имеющих в бизнес-сообществе Алтая репутацию людей осторожных и не склонных к рискованным авантюрам.

Открытые обсуждения бурного прошлого топ-менеджера на алтайских интернет-форумах и арест Митькина могли стать именно теми, причинами, которые и привели к тому, что контракт пиарщика с Эваларом был завершен.

Преемником Попеко на посту руководителя СМГ стала профессиональный медиа-менеджер Анна Галицкая.

Галицкая родилась в 1974 году в Новичихинском районе Алтайского края. Окончила Бийский пединститут, замужем, воспитывает троих детей.

Она работала директором «Комсомольской правды на Алтае», директором издательского холдинга «Прожектор», создала бесплатную рекламную газету «Резонанс на Алтае» и осуществила ряд других успешных проектов в области СМИ.

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