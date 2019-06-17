ЕР ищет нового предисполкома в Барнауле: предыдущий ушел к Чибису в Мурманск.

17.06.2019

Действующая в Алтайском крае организация Единой России 17 июня заявила о том, что она начинает поиск нового председателя исполкома своей организации в краевом центре – Барнауле. Работавший в этой должности несколько лет политтехнолог Константин Малышев еще в мае покинул Алтайский край, перейдя на работу в команду врио губернатора Мурманской области Андрея Чибиса. Там он занимает некую должность в "штабе" Чибиса, призванном подтвердить его мандат главы этого региона в ходе голосования в сентябре.

Малышев покинул Алтайский край еще около месяца назад, после чего на его страницах в соцсетях стали появляться многочисленные посты о его новом патроне, Мурманске и т.п. В алтайской ЕР дали понять, что политтехнолог при этом надеялся сохранить и свою должность в Барнауле, однако его длительное отсутствие на Алтае не устроило его коллег.

"С начала мая Константин Эдуардович находился в отпуске — сначала без содержания, затем в регулярном оплачиваемом. В настоящий момент он пребывает в Мурманской области, где работает в предвыборном штабе кандидата в губернаторы. Барнаульский исполком «Единой России» нуждался и в связи с предстоящей избирательной кампанией особенно нуждается в присутствии руководителя на месте и постоянном включении во все организационные процессы. Поэтому сейчас идут согласования кандидатуры нового руководителя Барнаульского исполкома", - заявил в этой связи главный пропагандист алтайских единороссов Василий Морозов.

В итоге Малышев 17 июня написал заявление об увольнении по собственному желанию с поста предисполкома ЕР в Барнауле. В этот же день он написал в соцсетях о начале своей работы в некой компании Политтехнолог.

Пока сложно говорить о том, имеет ли отставник какое-либо определенное предложение от мурманского врио губернатора о переходе в его команду на постоянную работу после того, как г-н Чибис переведет свой мандат главы региона в постоянный статус. Алтайские коллеги Малышева, во всяком случае, не без иронии намекнули, что претензий к его работе здесь не имеют, но в своих рядах, по-видимому, его не ждут.

"Партия благодарит Константина Эдуардовича за годы работы, а также, безусловно, за успешное прохождение избирательной кампании 2017 года. Уверены, что его опыт и профессионализм найдут своё применение", - заявил в этой связи г-н Морозов.

Несколькими месяцами ранее свой пост в Алтайском крае покинул и руководитель Малышева - глава регионального исполкома ЕР, политтехнолог Андрей Клюзов. В отличие от Малышева, после своей отставки Клюзов сделал политическое заявление, достаточно жестко оценив первые месяцы работы в крае нового губернатора Виктора Томенко. Сейчас политтехнолог, также как и Малышев, работает на одного из эмиссаров Кремля, направленного на пост главы региона – в преддверие сентябрьского голосования он участвует в кампании врио главы Республики Алтай Олега Хорохордина.

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