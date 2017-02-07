Эмиссары губернатора пытаются сорвать митинг возмущенных льготников в Рубцовске.

07.02.2017

Эмиссары губернатора Алтайского края при поддержке местных чиновников пытаются помешать проведению назначенного на 11 февраля митингу протеста получателей социальных льгот в Рубцовске. Возмущение льготников (прежде всего – пострадавших от ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне) вызвал по инициативе крайадминистрации принятый голосами депутатов-единороссов в конце 2016 года региональный закон, отменивший или существенно усложнивший получение широкого круга социальных льгот.

Единственная точка массового публичного протеста против начавшего действовать с января закона в Алтайском крае, однако, возникла лишь в Рубцовске. При этом возмущенным льготникам удалось привлечь на свою сторону по крайней мере часть руководства депрессивного города. В итоге напуганный разрастанием протестов губернатор заявил о готовности вернуть какую-то часть льгот, а власти Рубцовска санкционировали проведение митинга льготников 11 февраля.

Однако, подготовка к нему (ее взяла на себя городская организация КПРФ) проходит сложно и сталкивается с фактами саботажа со стороны чиновников, заявила депутат Заксобрания Алтайского края Вероника Лапина (она также занимает пост одного из секретарей Рубцовского горкома КПРФ).

"Нам известно, что местные и краевые чиновники напротив - ведут работу по снижению явки на наше мероприятие. Проводятся беседы с лидерами общественных организаций и встречи с активистами советов ветеранов. Организаторы данных встреч и бесед отговаривают людей идти на митинг, ссылаясь на то, что на очередной сессии АКЗС будут внесены поправки в резонансный закон", - цитирует сделанное Лапиной заявление пресс-служба крайкома КПРФ.

В сложившейся обстановке депутат полагает, что оснований прекратить давление на власти нет: "Окончательной редакции правок пока никто не видел. Хотя вопросов у людей предостаточно. Например, «семипалатинцев» не устраивает уступка только в возвращении ежемесячной денежной компенсация расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг. Горожане интересуются, что будет с теми, кто все-таки уже написал «отказ от семипалатинского полигона»? Ну и конечно, рубцовчан не устраивает тот факт, что уступка делается только в отношении одной категории льготников".

Лапина подчеркивает, что ответственность за возникший на Алтае новый узел социального напряжения лежит на губернаторской команде. "Министр социальной защиты Алтайского края Михаил Дайбов на пресс-конференции, когда речь зашла о митинге в Рубцовске, и вовсе заявил, что «главная задача этих мер - создать напряжение среди населения, вывести людей на улицу». То есть свою ответственность за создание напряженной ситуации министр не признает. Напоминаю, что именно господин Дайбов представлял в АКЗС этот закон, и именно он просил депутатов принять его сразу в двух чтениях", - отметила ставшая лидером протестного движения молодой политик.

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