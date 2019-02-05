Экс-журналист стал главным пропагандистом Единой России в Алтайском крае.

05.02.2019

Алтайские и сибирские СМИ 5 февраля сообщают о том, что экс-журналист Василий Морозов стал новым руководителем направления агитационно-пропагандистской работы исполкома отделения партии Единая Россия в Алтайском крае. Формальное назначение на эту должность еще не произведено, однако он уже приступил к новым обязанностям.

Василий Морозов ряд лет работал на различных журналистских позициях. преимущественно в государственных медиа и СМИ группы Эвалар. В июне 2018 г. он заявил об уходе из журналистики на фоне разочарования в профессии: "Есть усталость от журналистики. От официоза, неясно кому нужного. От копания в мелочах, которые, по большому счёту, нужны единицам. От проблем, которые не решаются. От тех, кто считает, что решать их и не надо. От того, что через себя приходится пропускать слишком много шлака. От того, что в работе слишком много мимолетного, что уже через день не нужно. А то, что нужно, не всегда хотя бы на что-то влияет".

В последующие полгода Морозов регулярно публиковал в соцсетях советы различным бизнесменам и чиновникам по проблеме эффективности их публичного позиционирования.

В январе 2019 г. он выступил в качестве ведущего новой клубной площадки "2030", заявлявшей о себе как частная инициатива, но не скрывавшей связей с ЕР. В кулуарах клуба уже тогда в открытую говорили о том, что новый проект является "входным билетом" экс-журналиста на позицию штатного работника исполкома ЕР.

На новой должности, по сообщениям СМИ, Морозов "будет курировать медийное и агитационно-пропагандистское направления, а также заниматься формированием имиджа отделения".

Сообщается, что предыдущий руководитель агитационно-пропагандистского блока алтайской ЕР Екатерина Панфилова перешла на работу пресс-секретаря краевого избиркома.

На фото: Василий Морозов (третий справа) ведет заседание клуба 2030.

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